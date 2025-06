Ovo je deset najopasnijih cesta na svijetu, jedna od njih je kod nas u susjedstvu

Danas gotovo da nema vožnje autom bez zastoja, radova na cesti ili neočekivanih prepreka koje usporavaju put. No, zamislite situaciju koja je daleko opasnija. Što kažete na vožnju uskim planinskim cestama gdje vam iz suprotnog smjera dolazi drugo vozilo, a najmanja pogreška može značiti katastrofu? U mnogim dijelovima svijeta upravo takve ceste predstavljaju jedini put između dvije točke, gdje vozači riskiraju svoj život svaki put kad sjednu za volan. BBC-ev portal Science Focus složio je listu deset najopasnijih cesti svijeta.

Keylong Kishtwar, Indija

Ako tražite izazovnu vožnju, cesta od Keylonga do Kishwara u Indiji dugotrajna je 235 kilometara i vodi kroz uske, opasne planinske prijevoje. Ova ruta nema nikakve zaštitne ograde, a s jedne strane se spušta strma litica od nekoliko tisuća metara do doline ispod. Uz stalnu opasnost od odrona i nepredvidivih vremenskih uvjeta, lako je razumjeti zašto se smatra jednom od najsmrtonosnijih cesta u zemlji. Posebno opasan je dio poznat kao „Cliff Hanger“, gdje je cesta toliko uska i klimava da se može urušiti pod vozačem koji se previše približi rubu.

Ibarska Magistrala, Srbija

Državna cesta 22, poznatija kao Ibarska magistrala ili među lokalnim stanovništvom kao „Crna magistrala“, slovi za jednu od najopasnijih prometnica ne samo u Srbiji, već i u Europi. Povezuje Beograd s brojnim većim gradovima u zemlji te s državama poput Crne Gore, što je čini izrazito frekventnom. Naizgled jednostavni, dugi pravci često završavaju iznenadnim i rizičnim zavojima, što uzrokuje velik broj nesreća – osobito u noćnim satima. Najčešći uzroci su prebrza vožnja i vožnja pod utjecajem alkohola.

Transfăgărășan, Rumunjska

Iako je Rumunjska poznata po lošoj kvaliteti svojih autocesta, njezina najpoznatija i najopasnija cesta zasigurno je Transfăgărășanska magistrala. Ova spektakularna planinska ruta, duga oko 150 kilometara, uspinje se iznad 2.000 metara nadmorske visine i prolazi kroz neke od najljepših krajolika u zemlji. S mnoštvom serpentina, tunela i strmih uspona i padova, predstavlja pravi test vozačkih vještina, posebno za turiste koji se svakog ljeta odvaže njome provozati. No, osim zahtjevne konfiguracije terena, vozače često iznenade i nepregledna stada ovaca koja zauzimaju cestu, jer je koriste i pastiri za premještanje stoke između pašnjaka. Ako nemate vremena za čekanje – možda biste trebali odabrati drugu rutu.

Skippers Canyon Road, Novi Zeland

Skippers Canyon na Novom Zelandu proteže se duž rijeke Shotover, a njegova povijest seže u 1862. godinu kada je na tom području otkriveno zlato. Kako bi rudari mogli doći do nalazišta, bilo je nužno probiti cestu kroz nepristupačan teren kanjona. Taj izazovni put nastao je ručnim radom – rudari su koristili osnovne alate i eksploziv kako bi kroz stijene izgradili prolaz. No, zbog nestabilne stijene, cesta je skliska kada pada kiša, a suha se lako osipa, što dodatno povećava rizik. Dionica duga 22 kilometra prolazi uz strme litice, puna je oštrih zavoja i na većini mjesta preuska za dvosmjerni promet. Zbog svoje opasnosti, osiguranje iznajmljenih vozila ne pokriva vožnju ovom cestom. Iako je cesta dovršena tek nakon što je zlatna groznica završila, zahvaljujući dramatičnom krajoliku i povijesnoj važnosti, danas privlači brojne turiste u potrazi za avanturom.

James Dalton Highway, SAD

Cesta James Dalton, koju je popularizirala serija Ice Road Truckers, proteže se kroz divljinu Aljaske, povezujući grad Fairbanks s udaljenim naseljem Deadhorse, smještenim daleko na sjeveru, iznad Arktičkog kruga. Duga 666 kilometara i nazvana po inženjeru koji je radio na razvoju infrastrukturnih projekata u toj regiji, ova prometnica služi kao glavna opskrbna ruta za prijevoz goriva i opreme do radnika na naftnim bušotinama. Većim dijelom nije asfaltirana – samo oko trećine površine ima čvrstu podlogu, dok je ostatak prekriven šljunkom i kamenjem. Zimi ovu cestu dodatno otežavaju snježne oluje i zaleđene dionice, a opasnost nije samo u vremenskim uvjetima – zbog osamljenosti terena i mogućnosti susreta s polarnim medvjedima, putovanje ovom rutom zahtijeva veliku opreznost i dobru pripremu.

Zojila prijevoj, Indija

Zojila je jedan od najopasnijih, ali i najvažnijih planinskih prijevoja u Indiji – povezuje Ladakh s Kašmirom i predstavlja vitalnu prometnu arteriju. Smješten visoko u srcu Himalaje, ova cesta suočava se s ekstremnim vremenskim uvjetima i često je neprohodna tijekom zimskih mjeseci. Prolazak ovim prijevojem pravi je test hrabrosti: put je uski, bez ikakvih zaštitnih ograda, a padine koje se strmo spuštaju s ruba ceste nisu ništa manje od zastrašujućih. Svako mimoilaženje vozila djeluje kao igra živaca. Kako bi se ublažili problemi koje donosi zima, gradi se tunel koji bi trebao omogućiti promet tijekom cijele godine. Ipak, dok se ne pokaže koliko će to stvarno povećati sigurnost, Zojila ostaje cesta koju mnogi prelaze s više opreza nego entuzijazma.

Fairy Meadows cesta, Pakistan

Smještena visoko u planinskom lancu Pakistana, ova cesta izgleda kao iz noćne more – uska, vijugava i bez ikakve zaštite od ponora koji zjape tik uz rub. Na pojedinim mjestima uzdiže se i preko 3.000 metara nadmorske visine, a na njoj ima prostora samo za jedno vozilo u prolazu. Cesta, duga svega 16 kilometara, povezuje poznatu Karakoramsku autocestu s udaljenim selom Tato, smještenim u slikovitom, ali nepristupačnom Nacionalnom parku Fairy Meadows. Zbog ekstremnih uvjeta i čestih nesreća, vožnja ovom rutom dopuštena je isključivo lokalnim stanovnicima koji su navikli na njene izazove. Put koji nikako nije za turiste u potrazi za panoramskom vožnjom – već za one koji ovdje žive i ovise o ovom opasnom komadu ceste.

Yungas cesta, Bolivija

Sjeverna Yungas cesta u Boliviji poznata je kao jedna od najopasnijih cesta na svijetu, i to s razlogom. Dugih 64 kilometra spaja La Paz s udaljenom regijom Yungas, a nekada je bila mjesto brojnih nesreća, s čak nekoliko stotina poginulih godišnje, dok nije izgrađena nova, sigurnija ruta u blizini. Radi se o jednostavnom makadamskom putu koji vijuga kroz planinske predjele, gdje gusta magla i učestale kiše otežavaju vožnju i smanjuju vidljivost. Još veći rizik predstavlja činjenica da se vozila često susreću na uskim dijelovima, prisiljavajući ih na oprezne manevre tik uz rubove dubokih i strmih padina. Ova cesta nije za one slabog srca.

Sichuan-Tibet autoput, Kina

Sichuan-Tibet autocesta spada među najviše ceste na svijetu, a vožnja njome donosi brojne opasnosti. Vozači se suočavaju s prijetnjama lavina i klizišta, a mnogi dijelovi ceste su uski i klizavi zbog velike nadmorske visine, što dodatno otežava vožnju. Unatoč tome što je planinska i zahtjevna, cesta je prepuna prometa. Česte zastoje mogu putovanje produžiti i na dva tjedna, a na napornim dionicama lako može doći do napetosti među vozačima. No, za one koji se usude na ovaj izazov, putovanje nudi nevjerojatne prizore – impozantne planinske vrhove prekrivene snijegom i duboke, upečatljive kanjone.

Bayburt D915, Turska

Cesta D915, poznata po svojim oštrim serpentinama koje prate planinske obronke, često se ubraja među najopasnije ceste na svijetu. Spaja sjevernu obalu Crnog mora s gradom Bayburtom, koji je nekada bio dio drevne rute svile koja je povezivala Kinu i Europu. Iako je ključna za svakodnevni promet lokalnog stanovništva, zbog nestabilne cestovne podloge, promjenjivog vremena i drugih opasnosti, vozači moraju biti vrlo oprezni i strpljivi kako bi sigurno prošli ovom rutom.