U nastavku suđenja bivšem HDZ-ovom saborskom zastupniku Franju Luciću, optuženom za nuđenje mita novinaru "Telegrama" Dragi Hedlu, na osječkom Županijskom sudu u srijedu su preslušane snimke telefonskog razgovora Lucića i Hedla koje je snimio "Telegramov" novinar.

Optužnicom iz ožujka 2018. Uskok tereti Lucića da je 26. srpnja 2017. u Požegi novinaru Hedlu, koji je prikupljao informacije o njegovim poslovnim i financijskim transakcijama kao zastupnika u Hrvatskom saboru te njegovih trgovačkih društava, ponudio novčanu nagradu da ne piše novinarski članak na temelju informacija koje je prikupio, jer bi mu članak štetio kao saborskom zastupniku i poduzetniku.

Lucića Uskok tereti da je Hedlu rekao kako će mu za nepisanje teksta platiti tri puta više od naknade koju će dobiti od medijske kuće za koju piše te da novac "nije u pitanju", a sve u cilju da prikupljene informacije o njemu i njegovim tvrtkama ne bi bile javno objavljene. Na snimci razgovora može se čuti Lucića da Hedlu govori kako mu ne odgovara da se piše o poslovanju njegovih tvrtki, jer je u završnim razgovorima s poslovnom bankom.

"Ako to košta, ne znam koliko ćeš ti novaca dobiti, ja ću tebi to platiti jedan naprema tri, dakle nisu u pitanju novci. Ovo što ćeš pisati, to ću ja tebi honorirati, koliko ti dobiješ puta tri, da ti ne izgubiš", kaže u razgovoru Lucić.

"Nisam čuo što ste rekli, nisam razumio, hoćete ponoviti molim Vas", odgovorio mu je Hedl.

"Ovo što ćeš ti od redakcije dobiti, ja ću tebe honorirati jedan naprema tri. Ako ti dobiješ tisuću, ja ću ti dati dvije ili tri tisuće. Znam da ti živiš od toga posla, ali te molim, jer meni stvaraš probleme, jer sam u završnoj fazi i kad to riješim, više nema obveza prema nikome", navodi, uz ostalo, Lucić u snimljenom razgovoru.

Glavna urednica "Telegrama" Jelena Valentić u svom je svjedočenju navela kako ju je Hedl, koji je pripremao istraživački tekst o imovini Franje Lucića, izvijestio da ga je okrivljenik pokušao podmititi te da je u razgovoru s njom Hedl bio uzbuđen i začuđen, zbog nuđenja mita, jer je to nesvakidašnja situacija. Navodi kako joj je Hedl poslao snimku njegova razgovora s Luciće te da su u redakciji, nakon konzultacija, procijenili da je to stvar od javnoga interesa koju su, nakon provjere navoda, odlučili i objaviti.

Okrivljeni Lucić zatražio je prekid rasprave radi pripreme obrane, kazavši kako se ne osjeća dobro jer je u proteklom razdoblju bio bolestan, a imao je i koronavirus, o čemu se obvezao dostaviti sudu medicinsku dokumentaciju.

Sudsko vijeće prihvatilo je prijedlog i zakazalo novu raspravu za 25. studenoga.