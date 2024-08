Ovo će biti početna misija F-16 u Rusiji: Objavljene fotografije borbenih aviona, oružje koje nose sve otkriva

Ukrajina je konačno dobila prvu seriju američkih borbenih aviona F-16 od NATO-a. Službeni videozapisi i fotografije prikazuju nove F-16 naoružane samo projektilima zrak-zrak, što daje naslutiti koje bi mogle biti njihove početne zadaće. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je prve službene snimke F-16 u akciji, nazivajući njihov dolazak "novom fazom razvoja" za ukrajinske zračne snage. Do sada je Kijev koristio samo stare sovjetske borbene avione.

Unatoč velikim očekivanjima, američki generali, ukrajinski dužnosnici i stručnjaci upozoravaju da F-16, iako snažan, neće nužno biti ključan faktor. Suočit će se s teškim operativnim uvjetima zbog ruskih zrakoplova i sofisticiranih sustava protuzračne obrane, a Ukrajina neće imati dovoljno aviona da napravi značajan utjecaj, smatraju neki.

We are now in a new phase of development for the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. We have done a lot to transition the Ukrainian Air Force to a new aviation standard – Western combat aviation. From the beginning of this war, we have been talking with our partners about… pic.twitter.com/z21yTU0Hjo