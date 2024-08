Moguća prekretnica u ratu s Rusijom? Zelenski na tajnoj lokaciji s avionima F-16: 'Uspjeli smo'

Ukrajinski piloti počeli su letjeti zrakoplovima F-16 za operacije unutar države, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju, potvrđujući dugo očekivani dolazak američkih borbenih zrakoplova više od 29 mjeseci od početka ruske invazije. Ukrajinski vođa objavio je korištenje zrakoplova F-16, za koje se Kijev dugo zalagao, prilikom sastanka s vojnim pilotima u zračnoj bazi pored dva zrakoplova, dok su još dva letjela iznad.

"F-16 su u Ukrajini. Uspjeli smo. Ponosan sam na naše dečke koji vladaju ovim zrakoplovima i već su ih počeli koristiti za našu zemlju," rekao je Zelenskij na lokaciji koju vlasti nisu željele otkriti iz sigurnosnih razloga. Dolazak zrakoplova predstavlja prekretnicu za Ukrajinu nakon višemjesečnog čekanja.Nejasno koliko ih je na raspolaganju Ukrajini te koliko će utjecati na poboljšanje zračne obrane i stanje na bojištu. Rusija cilja baze koje bi ih mogle smjestiti i obećala je da će ih srušiti kako ne bi utjecali na rat. Zrakoplovi Lockheed Martina su dugo bili na popisu želja Ukrajine zbog razorne moći i dostupnosti.

Opremljeni su topom od 20 mm te mogu nositi bombe, rakete i projektile. Razgovarajući s novinarima na pisti zračne luke, Zelenskij je rekao da Ukrajina još uvijek nema dovoljno pilota obučenih za upravljanje zrakoplovima F-16, kao ni samih zrakoplova. "Pozitivna stvar je da očekujemo dodatne zrakoplove F-16 ... Brojni dečki se sada obučavaju," rekao je. Zelenski je istaknuo kako je važno da saveznici Kijeva pronađu načine za proširenje programa obuke i mogućnosti za ukrajinske pilote i inženjerske timove.

We are now in a new phase of development for the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. We have done a lot to transition the Ukrainian Air Force to a new aviation standard – Western combat aviation. From the beginning of this war, we have been talking with our partners about… pic.twitter.com/z21yTU0Hjo