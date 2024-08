Napredni moderni strojevi: Ukrajincima stigli prvi zrakoplovi F-16

Izvješće Bloomberga, koji je prvi javio o dolasku aviona, otkriva da je Kijevu isporučen mali, ali neodređen broj F-16. No, neki drugi konkretiziraju da je riječ o isporuci prvih 6 aviona F-16 od strane Nizozemske, koji su i bili najavljeni da bi mogli stići do kraja srpnja. Ako se ispune i ostale najave, do kraja godine bi trebalo doći 20 takvih zrakoplova u Ukrajinu.