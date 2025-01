Ovih 20 proizvoda vjerojatno će biti dodano na listu 'zaštićenih' cijena

KOD OKUČANA

VIDEO Pogledajte spašavanje migranata iz ledene Save: Rijeka se izlila, držali su se za grane drveća

Na pojedinim mjestima dubina vode je i do dva metra te su angažirani i pripadnici HGSS-a koji su, koristeći adekvatnu opremu, pojedinačno ulazili u vodu, dolazili do osoba, iznosili ih ili s pomoću užadi izvlačili do obale, a nekoliko su osoba izvukli s pomoću čamca. Angažirani su i pripadnici Hitne medicinske pomoći, priopćila je policija