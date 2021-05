Ove godine dvostruko više umrlih nego rođenih, raste broj razvoda i vjenčanja

Iako je zbog pandemije i u prvom kvartalu ove godine umrlo više ljudi nego lani, kako se nazire kraj COVID krize, raste i broj sklopljenih brakova, a veći je i broj rođene djece nego lani, iako do baby booma, očekivano, nije došlo. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u prva četiri mjeseca 2021. umrla su 21.773 hrvatskih građana, a čak 5615 osoba umrlo je u travnju što je rekordni broj umrlih u tom mjesecu u proteklom desetljeću. Naspram skoro 22.000 umrlih u prvom kvartalu ove godine u Hrvatskoj je rođeno 11.927 djece, odnosno 282 bebe više nego lani u istom razdoblju.

Ništa od baby booma

– Ukupan broj živorođene djece u prva četiri mjeseca ove godine veći je 2,4 % nego u istom razdoblju 2020., za 1% u odnosu na 2019. te gotovo identičan u odnosu na prvi kvartal 2018. Kako je i inače broj živorođenih i umrlih za iste mjesece u godini sklon blažim oscilacijama, ovaj podatak ne čudi. Uglavnom, kako su demografi i predviđali, zbog „zatvaranja“ prvih mjeseci nakon početka pandemije s odmakom od deset do dvanaest mjeseci nije došlo do baby booma niti će idućih mjeseci doći do znatnijeg porasta broja živorođenih. Nije zabilježen ni pad živorođenih vjerojatno zbog povratka dijela iseljenih koji su protekle godine izgubili posao u inozemstvu ili su imali mogućnost rada od kuće te su im zato djeca rođena u Hrvatskoj – kaže demograf s Instituta Ivo Pilar prof. dr. sc. Nenad Pokos. I on se slaže da je pandemija koja je do jučer uzela u Hrvatskoj 7992 života utjecala i na veći broj umrlih u prvom kvartalu ove godine.

– Zbog posljedica bolesti COVID-19 umrlih je 17,4% više nego u prva četiri mjeseca lani, a u travnju je ponovno došlo do nešto većeg porasta u odnosu na veljaču i ožujak. Povećani broj umrlih utjecao je na prirodni pad od čak 9846 stanovnika ili 42,8 % više u odnosu na prva četiri mjeseca 2020. Vjerujem da će se zbog smirivanja pandemije idućih mjeseci broj umrlih stabilizirati na uobičajenim vrijednostima jer bi nastavkom ovakvih trendova prirodni pad do kraja godine iznosio oko 29,5 tisuća stanovnika. Lani je zabilježen najveći prirodni pad nakon 1945., čak 20.721 stanovnika više je umrlo no što se rodilo – kaže Pokos.

Foto: Večernji list/DZS Hrvatska u travnju: Rekordan broj umrlih u desetljeću

Inače, lani je umrlo čak 57.922 ljudi što je najviše umrlih u Hrvatskoj od 1945. Kako se pandemiji nazire kraj polako raste broj sklopljenih brakova jer ih je u prvom kvartalu ove godine sklopljeno 3426 naspram njih 2874 lani u istom razdoblju. Dok je lani u travnju tijekom zatvaranja sklopljeno tek 340 brakova ove godine ih je u travnju bilo 1293.

Parovi odgađali svadbe

– Sklopljenih brakova u prva četiri mjeseca više je gotovo za petinu nego u istom prošlogodišnjem razdoblju zbog znatno smanjenog broja brakova u ožujku i travnju lani. Međutim, broj od 3426 sklopljenih brakova između siječnja i travnja ove godine, ipak je manji nego što je zabilježeno u istom razdoblju 2017., 2018. te 2019. Smatram da će u idućim mjesecima broj sklopljenih brakova također rasti jer su mnogi parovi odgađali taj čin za neka buduća vremena – govori Pokos. Ove godine je bilo i više razvoda njih nego lani u istom razdoblju.

– Broj razvoda također bilježi porast u odnosu na prva četiri prošlogodišnja mjeseca, ali je u odnosu na pretpandemijske godine od 2017. do 2019. ipak manji. Potpunim vraćanjem normalnog života, odnosno otvaranjem sudova i centara za socijalnu skrb za sve stranke, može se idućih mjeseci očekivati i veći porast razvedenih brakova – prognozira Pokos.