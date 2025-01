Ovdje se gradi najskuplja autocesta u Hrvatskoj: Većina će biti vijadukti i tuneli, evo kad bi trebala biti dovršena

Hrvatska bi kroz idućih nekoliko godina trebala dovršiti svoju mrežu autocesta, a za to još nedostaje povezivanje Dubrovnika s Metkovićem. Gradnja ove autoceste, koja se smatra najskupljom u cijeloj Hrvatskoj, ići će u dvije faze - a prva na redu je gradnja predjela od Dola do Dubrovnika, nakon čega bi trebalo nastupiti gradnja dijela od Metkovića do Pelješkog mosta.

Kako javlja HRT, radi se o investiciji od čak milijardu i dvjesto tisuća eura. Razlog takvoj cijeni je u tome što se radi o vrlo zahtjevnom terenu, a čak 19 od ukupno 28 kilometara dionice bit će u vijaduktima i tunelima. S jedne strane autoceste bit će more, a s druge granica s BiH.

- Radi se o terenu koji je praktički najgori mogući za gradnju autocesta, sami elementi govore koliko vijadukata i mostova i tunela će trebati, a isto tako radi se i o području koje je dosta naseljeno, pa će biti bitno koliko će biti čvorova i kakav će spoj biti da bi se osigurala puna funkcionalnost ceste, poručio je izv. prof. dr. sc. Marko Ševrović, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

- Rekao bih možda je najbitniji aspekt te autoceste svakako sigurnost prometa. Vidimo da je stvarno ta dionica državne ceste D8 vrlo opasna. Na njoj se često događaju nesreće. Mislim da je ova autocesta, ako je treba, zbog ničeg drugog onda je treba zbog toga. Ali naravno, i zbog povezivanja Dubrovnika s autocestovnom mrežom u Hrvatskoj, rekao je Ševrović.

Najoptimističnija varijanta navodi da bi radovi prve dionice trebali krenuti ove godine, a završiti 2029., a radi se o ukupno 47 kilometara autoceste, uz gotovo 15 kilometara spojnih cesta.

- Najavljeno je da će u ovom mjesecu, početkom mjeseca biti zatvoren natječaj, odabran izvođač i nadamo se da neće biti žalbi. Ne možemo to isključiti. Želimo vjerovati da ćemo već u uvoj godini i fizički započeti radove na toj dionici. Ona jest skupa, ali međutim povezivanje Dubrovnika s ostatkom Hrvatske geostrateški, gospodarski i sigurnosno nema cijenu, naglasio je župan Dubrovačko neretvanske županije Nikola Dobroslavić.

>> FOTO Provjerite svoje znanje: Ovo su jedni od najljepših europskih gradova, možete li ih prepoznati po jednoj fotografiji?