Ovako izgledaju sinovi Vladimira Putina: Njihov život do nedavno je bio strogo čuvana tajna

"Konačno, dječak!", navodno je rekao ruski predsjednik Vladimir Putin kada je njegova dugogodišnja ljubavnica Alina Kabajeva rodila njihovog prvog sina 2015. godine, a četiri godine kasnije, stigao je i drugi dječak. Ivanu (10) i Vladimir (6) do sada gotovo nikada nisu viđeni u javnosti. Njihov život do nedavno bio je strogo čuvana tajna. No, fotografije s kampova i sportskih natjecanja otkrile su njihova lica, a saznalo se i da obojica, poput majke, treniraju ritmičku gimnastiku. Kabajeva već godinama organizira festival pod nazivom “Alina”, na kojem su dječaci više puta viđeni, piše Blic.

Prema dostupnim podacima, Ivan je rođen u Švicarskoj godinu dana nakon Putinova razvoda, dok je mlađi sin Vladimir, zvan Vova, rođen u Moskvi 2019. godine. Braća žive u luksuznoj vili u Valdaju, koju osiguravaju protuzračni sustavi, a o njima se brinu privatni učitelji, treneri i dadilje.

Stariji sin Ivan snimljen je i u ljetnom kampu u Valdaju, dok je mlađi brat fotografiran na treningu. Iako se Putin nikada nije javno izjasnio o ovoj obitelji, nagađanja o njegovom privatnom životu i dalje privlače veliku pozornost svjetske javnosti.

Putin je 2014. službeno okončao brak s Ljudmilom, s kojom ima dvije kćeri – Mariju Voroncovu i Katerinu Tihonovu. Iste godine ruski mediji počeli su nagađati o njegovoj vezi s Kabajevom, osvajačicom olimpijskog zlata u ritmičkoj gimnastici.