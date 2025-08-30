Naši Portali
IVAN I VLADIMIR

Ovako izgledaju sinovi Vladimira Putina: Njihov život do nedavno je bio strogo čuvana tajna

Foto: Profimedia
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
30.08.2025.
u 09:43

Prema dostupnim podacima, Ivan je rođen u Švicarskoj godinu dana nakon Putinova razvoda, dok je mlađi sin Vladimir, zvan Vova, rođen u Moskvi 2019. godine.

"Konačno, dječak!", navodno je rekao ruski predsjednik Vladimir Putin kada je njegova dugogodišnja ljubavnica Alina Kabajeva rodila njihovog prvog sina 2015. godine, a četiri godine kasnije, stigao je i drugi dječak. Ivanu (10) i Vladimir (6) do sada gotovo nikada nisu viđeni u javnosti. Njihov život do nedavno bio je strogo čuvana tajna. No, fotografije s kampova i sportskih natjecanja otkrile su njihova lica, a saznalo se i da obojica, poput majke, treniraju ritmičku gimnastiku. Kabajeva već godinama organizira festival pod nazivom “Alina”, na kojem su dječaci više puta viđeni, piše Blic.

Prema dostupnim podacima, Ivan je rođen u Švicarskoj godinu dana nakon Putinova razvoda, dok je mlađi sin Vladimir, zvan Vova, rođen u Moskvi 2019. godine. Braća žive u luksuznoj vili u Valdaju, koju osiguravaju protuzračni sustavi, a o njima se brinu privatni učitelji, treneri i dadilje.

Stariji sin Ivan snimljen je i u ljetnom kampu u Valdaju, dok je mlađi brat fotografiran na treningu. Iako se Putin nikada nije javno izjasnio o ovoj obitelji, nagađanja o njegovom privatnom životu i dalje privlače veliku pozornost svjetske javnosti.

Putin je 2014. službeno okončao brak s Ljudmilom, s kojom ima dvije kćeri – Mariju Voroncovu i Katerinu Tihonovu. Iste godine ruski mediji počeli su nagađati o njegovoj vezi s Kabajevom, osvajačicom olimpijskog zlata u ritmičkoj gimnastici.
Komentara 20

Pogledaj Sve
ST
StožerniGeneral50
10:06 30.08.2025.

I ratni zločinac želi svojoj djeci najbolje....život u EU.

NI
Ninica
11:08 30.08.2025.

Ovi će jednog dana bježati iz Rusije.

Avatar ImeImeIme
ImeImeIme
11:07 30.08.2025.

Steže se obruč oko Putlera...

