Popeo se na Mount Everest pa poslao poruku svakome tko misli da je Zemlja ravna

Unatoč snimkama iz svemira i raznim drugim dokazima, dio ljudi i dalje smatra da je Zemlja ravna ploča.

Smatraju da je Sjeverni pol u središtu 'diska' te da se na rubovima nalazi ledeni zid koji sprječava oceane da iscure sa Zemlje. Prema njihovoj teoriji sunce se vrti oko sjevernog Pola.

- Kada je iznad naših glava onda je dan, kada nije, onda je noć - stoji u objašnjenju na stranici Flath Eart Society.

Oko nekih stvari se još moraju dogovoriti, no dok njihovi pregovori traju mnogi im šalju dokaze da je Zemlja okrugla.

Jedan od dokaza je i ovaj selfie snimljen na vrhu Mount Everesta. Na fotografiji jasno se vidi krivina za koju 'ravnozemljaši' tvrde da ne postoji. No, moramo dodati da se sa sigurnošću ne može utvrditi je li fotograf koristio širokokutnu leću 'riblje oko' koja dodatno iskrivi fotografiju.

Top of mount Everest. Look at this flat earth 😜 pic.twitter.com/p3HtPPCXnN