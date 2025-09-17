Ovaj metal postao je najtraženiji materijal na svijetu, a Kina s njime drži strane vojske u šahu

Kineska ograničenja uvoza vrlo rijetkog polemetala germanija stvaraju 'očajnički' pritisak na ponudu pa sukladno toem cijene odoše u nebesa. Cijene tog materijala koji se koriste za termovizijske sustave u vojnoj opremi na najvišoj su razini u 14 godina. No, veći je problem to što ga – nema.



Kineska ograničenja izvoza germanija, materijala ključnog za obrambenu industriju, stvorila su "očajni" problem s opskrbom i podigla cijene na najvišu razinu u najmanje 14 godina, kažu trgovci. Germanij je ključan za proizvodnju termovizijskih sustava koji se koriste u vojnoj opremi, uključujući borbene zrakoplove. No, u njegovoj proizvodnji uvelike dominira Kina , a tvrtke obično ne drže velike zalihe.