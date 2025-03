Ovaj hrvatski grad osigurao je besplatni taksi za onkološke bolesnike, evo kada počinje prijevoz

Grad Osijek od 24. ožujka uvodi besplatni taxi prijevoz za onkološke pacijente s gradskog područja, od njihove kućne adrese do Klinike za onkologiju osječkog Kliničkog bolničkog centra (KBC), izvijestila je u utorak osječka Gradska uprava. Gradonačelnik Ivan Radić rekao je na konferenciji za novinare kako na ovaj način Gradska uprava želi pokazati onkološkim pacijentima da nisu sami u borbi protiv te bolesti, koja je iscrpljujuća fizički, ali često i financijski. - Onkološki bolesnici ne ostvaruju pravo na sanitetski prijevoz, a zbog specifičnosti i težine bolesti te invazivnih terapija i njihovih posljedica uočili smo potrebu za organiziranjem besplatnog taxi prijevoza za ovu skupinu pacijenata - dodao je Radić.

VEZANI ČLANCI:

Najavio je kako besplatni taxi prijevoz počinje 24. ožujka, od kućne adrese, do ulaza na Kliniku za onkologiju KBC-a Osijek i natrag, a po potrebi bit će osiguran i prijevoz za pratnju onkoloških pacijenata. - Prema podatcima osječkog KBC-a samo u jednom danu kroz onkološke ambulante prođe 200 pacijenata, a u ovoj mjeri, osim grada Osijeka, sudjeluje i tvrtka "Osječki taxi", koja je izabrana u postupku javne nabave - pojasnio je gradonačelnik. Podsjeća kako je prošle godine kupljeno novo kombi vozilo, za besplatan prijevoz osoba s invaliditetom na području Osijeka, a grad financira aktivnosti organizacija civilnog društva, koje imaju za cilj promovirati značaj preventivnih pregleda u očuvanju zdravlja.

Pročelnica gradskog Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo Romana Kovačević kazala je kako će besplatni taxi prijevoz prevoziti onkološke bolesnike svaki radni dan, od ponedjeljka do petka, od 07 do 21 sat, subotom i nedjeljom od 13 do 20 sati, a blagdanima i neradnim danima, prema potrebi i prema dogovoru. - Ukoliko onkološki bolesnik treba pratnju, financirat će se i prijevoz pratnje. Prijevoz s kućne adrese do Klinike za onkologiju osječkog KBC-a naručuje se preko ovog Upravnog odjela, prijevoz je potrebno najaviti dan ranije, a za povratak pacijent ili njegova pratnja izravno nazivaju tvrtku "Osječki taxi" - pojasnila je Kovačević.

>>Pitali smo umjetnu inteligenciju koji bi narodi mogli nestati u sljedećih 100 godina, odgovor bi vas mogao zabrinuti>>