Ovaj grad u Dalmaciji oduševio nas je ljepotom, ali i cijenama: Kuglica sladoleda za 90 centi, kava za euro i 70...

Omjer cijene i kvalitete sve je češća fraza u izjavama rukovodećih ljudi u turističkom sektoru. Jasna je i logika, turist je spreman platiti više, ako je zadovoljan uslugom, no počesto je to i alibi za podizanje cijena u nebesa, što pokazuju i podaci porezne uprave o rastu potrošnje koji nadmašuje rast broja izdanih računa. No, nećemo o statistikama već o jednom svjetlom primjeru koji smo zatekli na jadranskoj obali, točnije u Dalmaciji i to u špici turističke sezone. U prvom kolovoškom vikendu posjetili smo Šibenik, grad koji se diči bogatim kulturnim programima koji se odvijaju na predivno uređenim tvrđavama, ali i grad bogate povijesne i kulturne baštine, ugodno i sigurno smješten i zaklonjen kanalom Svetog Ante od otvorenog mora te s pogledom prema ušću Krke.

Putovali smo "last minute" i nije nam bio prvi put u gradu pa smo već otprilike znali što se nudi od smještaja. Noćenje u hotelu s četiri zvjezdice u centru grada s doručkom u prosjeku je između 120 i 150 eura, s iznimkom hotela u poznatom turističkom resortu u kojem su cijene osjetno više. Do dana dolaska, provjerili smo, spomenuti povoljniji hoteli bili su većinom bukirani, a isti je slučaj bio i s privatnim smještajem koji nudi sve i svašta, od manjih soba za četrdesetak eura, do cijelih kuća za odmor u okolici gdje iznos noćenja ide i do par stotina eura, no iznajmljivači tvrde da nude luksuz koji vrijedi tog novca.

Nismo se odvažili okušati to, već smo gledali koja je najbolja low budget varijanta koju možemo pronaći, imajući u u vidu ono "omjer cijene i kvalitete" s početka teksta. Tu na scenu stupaju hosteli koji su većinom u centru i nude noćenja za već od 30 eura, a nama najbolja ponuda bila je ona novog Studentskog doma Palacin, otvorenog prošle godine. Za samo 35 eura može se prenoćiti u potpuno novoopremljenoj dvokrevetnoj sobi s vlastitom kuhinjom i kupaonicom. Parkiranje je besplatno, a boravak u studentskom domu koji je ljeti hostel ima posebnu čar povratka u studentske dane. S terase puca lijep pogled, a nostalgija "puca" kada se spustite u prizemlje gdje je studentska kantina u kojoj možete doručkovati i ručati, a za 5 eura možete kao u studentskim danima i oprati i posušiti rublje što je također zgodno.

Šibenik nas ovdje nije prestao ugodno iznenađivati, ma da, nije prvi put da smo u tom gradu. Javni prijevoz, baš kao i spomenuti dom/hostel sređeni su europskim sredstvima. Autobusni prijevoz ima u potpunosti novu flotu klimatiziranih autobusa kojima lako možete s točke na točku u gradu uz dnevnu kartu od tri ili jednokratnu kartu za jedan euro.



Stigli smo automobilom, no u trenutku dolaska u centar u javnu garažu na Poljani nije nam bio problem naći slobodno mjesto i platiti jedan sat parkiranja 1.33 eura (odnosno nekadašnjih 10 kuna), što je, primijetili smo, cijena koja nije zaokružena u novoj valuti. Dok je auto bio u hladu garaže odlučili smo se rashladiti sladoledom i tu se ugodno iznenadili. U staroj jezgri stali smo u slastičarnicu Ka Grom, privukle su nas iznimno pozitivne Google recenzije (4.7/5 na temelju oko tisuću mišljenja), ali i simpatično uređen prostor. Velika kuglica sladoleda košta 1,7 eura što je jeftinije nego u Zagrebu, a "mala" kuglica je svega 90 centi (!) pa je izbor pao na dvije manje kuglice koje su porcijom bile sasvim dovoljne, a okusom vrlo bogate.



Šetajući ostatkom stare jezgre škicali smo cijene po restoranima i tu smo vidjeli razne slobodne interpretacije koliko bi primjerice pizza trebala koštati, od 8 do 15 eura, pa ne birate li mudro, isto biste jelo mogli različito platiti u susjednim ulicama. Dolaskom na rivu, točnije u predio Dolac, tek pet minuta hoda od katedrale sv. Jakova, nismo bili iznenađeni, nego znatiželjni kad smo sjeli u kafić Domald, za kojeg znamo da u prvom redu do mora, gostima nudi cijene zbog kojih neće slikati račune i objaviti ih na Facebooku, barem ne u negativnom smislu. Uvjerili smo se i ove godine, cijene su ostale razumne – kava 1,7 eura, sokovi nešto više od dva eura, kokteli oko 7. Povoljnije je to, od brojnih kafića u Zagrebu, možemo istaknuti i zaključiti da nas Šibenik za kratkog vikend boravka ni ove sezone nije razočarao.

Naravno, sigurno će se u komentarima naći onih koji će istaknuti najgore primjere iz grada, vjerujemo da ih ima i preskupih neuređenih apartmana i gumenih liganja, jedva jestive hrane i paprenih cijena, ali uz dobru pripremu, pregled recenzija i pitanje lokalcima problema ne bi trebalo biti. Jasno da kao i mnoge destinacije i Šibenik ima još puno posla za napraviti želi li u dinamičnim turističkim okolnostima ostati konkurentan, a toga su sigurno svjesni i lokalci, od neuglednog autobusnog kolodvora, skupih sadržaja na gradskoj plaži, i tako dalje, ali ovi pozitivni primjeri pokazuju da se na jednom mjestu ipak može pronaći povoljan odmor na Jadranu, ma što god tko mislio...