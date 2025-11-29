Ovaj čovjek postao je Trumpov Saddam Hussein

Donald Trump u noći je na petak najavio skorašnje kopnene udare na ciljeve u Venezueli povezane s krijumčarenjem narkotika. - Posljednjih tjedana radili ste na odvraćanju venezuelskih trgovaca drogom, kojih ima mnogo. Naravno, više ih ne dolazi previše morem. Vjerojatno ste primijetili da ljudi ne žele dostavljati morem, a mi ćemo ih početi zaustavljati i kopnom. Na zemlji će to biti lakše, i to će uskoro početi. Upozoravamo ih: prestanite slati otrov u našu zemlju - poručio je Trump u video obraćanju američkim vojnicima za Dan zahvalnosti. Ako je netko sumnjao zašto je nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford, najsuvremeniji takav u svijetu, poslan na Karibe, sada mu je odgovor tu.
