Ova očaravajuća fontana ne teče vodom: Nalazi se iza stakla i skriva ozbiljnu opasnost

Cinabarit je prirodna ruda žive prepoznatljive jarko crvene boje iz koje se dobiva pigment vermilion. Koristio se još prije oko 30 tisuća godina, kada su njime paleolitski umjetnici oslikavali špilje u Španjolskoj i Francuskoj. Živa je od davnina budila znatiželju ljudi – alkemičari su vjerovali da se može pretvoriti u zlato u kombinaciji s drugim metalima, a sve do početka 20. stoljeća upotrebljavala se i kao lijek protiv sifilisa, prije nego što je otkriveno da uzrokuje ozbiljne zdravstvene posljedice poput ispadanja zuba, oštećenja živčanog sustava i općeg propadanja organizma. U 4. stoljeću kineski alkemičar Ko-Hung vjerovao je čak da premazivanje stopala živom omogućuje hodanje po vodi, dok su je Rimljani intenzivno eksploatirali, često uz smrtonosne posljedice zbog trovanja. Zbog svoje izrazite toksičnosti i hlapljivosti, "živo srebro" kakvo se nekad nalazilo u toplomjerima danas je zabranjeno, prenosi punkufer.hr.

Riječ je o vrlo teškom metalu čak 13,6 puta gušćem od vode koji se u Zemljinoj kori pojavljuje u malim količinama. Rjeđi je od uranija, ali nešto zastupljeniji od zlata i srebra. Posebnost žive je i to što je jedini metal koji je na sobnoj temperaturi tekuć, što joj je kroz povijest davalo dodatnu dozu mističnosti. Među najvažnijim svjetskim nalazištima žive isticali su se rudnici u Almadénu u Španjolskoj, gdje su se tijekom gotovo dvije tisuće godina proizvodile goleme količine ovog metala. Rad u tim rudnicima bio je izuzetno opasan, a većinu radne snage činili su zatvorenici i robovi, od kojih su mnogi stradali od posljedica trovanja.

Kada je Španjolska odlučila podići spomenik tom rudniku (u kojem su dugo radili kriminalci i robovi, od kojih je većina umrla od trovanja živom), naručila je od američkog kipara Alexandera Caldera da izradi elegantnu fontanu koja bi, umjesto vode, pumpala čistu živu. Calderova Fontana žive bila je izložena u Španjolskom republikanskom paviljonu na Svjetskoj izložbi 1937. u Parizu i nalazila se ispred poznate slike Guernica Pabla Picassa. Kao i Guernica, Calderovu skulpturu treba promatrati u kontekstu Španjolskog građanskog rata te je bila zamišljena s političkom porukom. U to je vrijeme Almadén bio pod kontrolom republikanskih snaga i pod dugotrajnom opsadom fašističkih trupa generala Franca.

Urođena ljepota tekućeg metala bila je dobro poznata, no njegova toksičnost nije bila. Danas se fontana nalazi u muzeju Fundació Joan Miró u Barceloni te i dalje pumpa čistu živu, no sada to čini iza staklene pregrade kako bi zaštitila posjetitelje od dodira i udisanja para koje stvara ovo otrovno umjetničko djelo, piše Atlas Obscura.