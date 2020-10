Ova hrvatska županija odolijeva epidemiji i u novom valu, evo što rade drugačije

– Stručnost stožera, odgovornost građana i podrška vlasti lokalne i regionalne samouprave ključ je dobre epidemiološke situacije u Istri. Vlast mora stajati iza Stožera i na vlasti je da samo podržava svoje tijelo koje radi i predlaže određene mjere i donosi ih – kazuje nam Dino Kozlevac, načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije.

Naime, dok broj zaraženih u Hrvatskoj raste i dok dnevne brojke novooboljelih dosežu rekorde, dotle je u Istarskoj županiji samo 12 aktivnih slučajeva, uvjerljivo najmanje od svih hrvatskih županija.

– Mi smo uspjeli napraviti da se virus ne širi već 3, 4 tjedna u populaciji, nego nam dolaze importi iz susjedstva. Ali sve to ne bi bilo moguće napraviti bez interakcije s građanima Istarske županije, pravovremeno donesenim odlukama koje su odnosile i na masku, jer mi smo još u lipnju odlučili da se maske moraju nositi u dućanima, prijevoznim sredstvima, a preporučujemo maske i u svim javnim prostorima. Usto, cijeli sustav javnih manifestacija, evenata i štogod se događa u Istri mora dobiti suglasnost Stožera gdje im se određuju epidemiološki uvjeti, a svadbe ograničavamo na 60, 70 ljudi cijelo ovo vrijeme – objašnjava načelnik Kozlevac.

On smatra kako su u cijelom sustavu, koji mora biti stručan na svim razinama, najbitniji epidemiolozi jer se cijeli koncept svodi na što bržu izolaciju kontakata oboljelih osoba.

Poput policijske istrage

– Taj rad dosta sliči na policijske istrage, ima puno i psihologije, razgovora s ljudima pa se reproduciraju svi kontakti. Kad se to uspije napraviti, onda još određeno vrijeme pojedini kontakti kapaju, mi kažemo da kapa virus jer još netko može dobiti simptome, ali nema više širenja u populaciji – napominje Kozlevac ističući kako je stanje u Istri zadovoljavajuće, no kako su svjesni da nisu izolirani otok i da se sutra situacija može promijeniti.

Ali, i ako im se to dogodi, imaju sustav koji je spreman odraditi što treba. Također, cijelo ovo vrijeme Istra nije „zatvorena“. Turistička sezona je prošla, u jednom danu je znalo biti i do 250.000 turista u Istri od kojih je inficirano bilo manje od deset. Također manifestacije nisu bile zabranjene, no propisani su strogi uvjeti za njihovo održavanje.

Podrška župana i gradonačelnika

„Održan je Pula film festival, Trka na prstenac u Barbanu, Auto utrka u Buzetu i mnoge druge manifestacije u, sada, bitno drugačijim okolnostima i nisu kasnije izazvale nikakve probleme. Ni jedno žarište kod nas nema, a tu su i građani bitni jer ih golema većina poštuje mjere, a bez suradnje s građanima sve bi ovo bilo besmisleno raditi – ističe Kozlovec te dodaje kako za povjerenje građana u propisane mjere treba imati stručan Stožer uz bezrezervnu podršku župana, gradonačelnika i načelnika, što je u Istri uspostavljeno još od samog početka epidemije.

– Sve funkcionira kao švicarski sat u takvoj kombinaciji. Sve što je trebalo napraviti svi su podržali, podržali su sve predložene mjere. I to je ključan odgovor. Zbog toga je situacija kakva jest. Jer i mi se u Istri krećemo kao i drugdje. Mi u dnevnoj migraciji imamo Sloveniju, Italiju oko 2000, 3000 ljudi koji iz Istre idu raditi tamo i za sada nijedan slučaj zaraze nije došao s tih pozicija. Ljudi poštuju mjere, vjeruju u Stožer, a lokalna vlast daje bezrezervnu podršku struci i Stožeru – zaključuje načelnik Kozlovec te dodaje kako su pomalo izloženi pritisku organizatora evenata i skupova s područja RH jer žele iskoristiti dobru epidemiološku situaciju u ovoj županiji.

– Po onoj logici – u Istri je ok, pa ‘ajmo tamo organizirati, pa smo imali i zahtjev za svadbu od 250 ljudi, što smo, normalno, odbili. Za sve evente koji su rizični i sadržavaju neposredni kontakt i velik broj ljudi ne dajemo suglasnost – napominje načelnik.