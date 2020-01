UŽIVO Otvorena birališta, Hrvatska bira predsjednika ili predsjednicu

U Hrvatskoj su u nedjelju ujutro otvorena birališta za izbor predsjednika države, kandidati za tu petogodišnju dužnost su sadašnja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (HDZ) i bivši premijer Zoran Milanović (SDP).

Tijek izbornog dana:

7:15 - U Mostar je pristiglo stotinu birača i prije 7 sati kako bi dočekali otvaranje biračkog mjesta, javlja 24sata.

7:10 - Biračka mjesta, kojih je u Hrvatskoj 6.409, otvorena su od 7 do 19 sati do kada je zabranjena svaka izborna promidžba.

Osim u Hrvatskoj, hrvatski se predsjednik bira u još 47 država, pravo glasa u nedjelju ima 3. 860.000 birača, oko 5.400 više u odnosu na prvi izborni krug, 22. prosinca.

U tom krugu za dužnost predsjednika natjecalo se 11 kandidata, no kako niti jedan nije dobio dovoljno glasova da bi bio izabran, u drugi je krug ušlo dvoje sa najviše glasova, Milanović i Grabar-Kitarović. Jedno od njih ove će nedjelje biti izabrano za predsjednika, onaj tko dobije najveći broj glasova birača koji su glasovali.

Na glasačkom listiću - dva imena

Birače će ove nedjelje na biralištima dočekati glasački listići sa imenima dvoje kandidata, glasuje se samo za navedene kandidate i to tako da se zaokruži redni broj ispred njihova imena.

Prvi krug sedmih izbora za predsjednika države imao je relativno visoku izlaznost, 51, 2 posto, glasovalo je 1, 9 milijuna birača, oko 100 tisuća više u odnosu na 1. krug izbora prije pet godina.

7:00 - Državno izborno povjerenstvo (DIP) pozvalo je birače da i u nedjelju iskoriste svoje pravo i izađu na birališta.

"Pozivamo birače da u nedjelju izađu na birališta i iskoriste svoje pravo na način kako to smatraju da treba biti", poručila je potpredsjednica Povjerenstva Vesna Fabijančić-Križanić.

Naglasila je da će nedjeljni izbori biti provedeni kao i svi dosadašnji, pošteno i po najvišim standardima.

Poslodavce koji će u nedjelju raditi, DIP poziva da zaposlenicima omoguće izlazak na biračka mjesta. Pozivamo ih da organizacijom rada omoguće zaposlenicima/biračima da iskoriste svoje biračko pravo, istaknula je potpredsjednica DIP-a.

Prvi izborni rezultati već u 20 sati

Prvi izborni rezultati bit će poznati već u 20 sati, DIP će ih objaviti na svojoj mrežnoj stranici i potom osvježavati svakih pet minuta.

Podatke o odazivu, Povjerenstvo će objaviti u podne i u 17 sati.

S obzirom da se hrvatski predsjednik bira u 47 država diljem svijeta, zbog vremenske razlike, u nekima su izbori počeli već u subotu navečer i završit će do nedjelje u podne, odnosno do 13 sati po hrvatskom vremenu i to u Australiji, Kini, Japanu i Indoneziji.

Drugi krug izbora pratit će više od 24 tisuće promatrača, među njima neće biti i oni iz nevladine udruge U ime obitelji kojima je DIP uskratio to pravo, ocijenivši da se U ime obitelji ne može smatrati udrugom koja neovisno promatra predsjedničke izbore jer otvoreno podržava jednu kandidatkinju, Grabar-Kitarović.