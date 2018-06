Otmičar u Parizu drži dva taoca, polio ih benzinom

Muškarac u maloj poslovnici u središnjem Parizu u utorak je zatočio dva taoca i zatražio kontakt s iranskim veleposlanstvom kako bi poslao poruku francuskoj vladi, otkrivaju policijski izvori.

Područje oko incidenta u desetom okrugu Pariza zatvorila je policija, a na mjestu su i specijalne jedinice i vatrogasci kao i pirotehničari.

Policija je okružila dućan s računalnom opremomu koji je napadač ušao u poslijepodnevnim satima i udario jednu osobu koja je uspjela pobjeći.

"Službenici će pokušati započeti pregovore s muškarcem", rekao je glasnogovornik policijskog sindikata Yves Lefebvre za televiziju BFM koja je prenijela da izgleda kako napad nije terorističke naravi.

Jedan policijski izvor otkrio je da je otmičar prvo udario jednu osobu koja je uspjela pobjeći. Čini se da je naoružan lažnim oružjem, a dva preostala taoca je polio benzinom, dodaje izvor. Navodno je među zatočenima jedna trudnica

Još uvijek se ne znaju pojedinosti o dobi, izgledu i nacionalnosti otmičara, no policija je otkrila i da je zatražio komunikaciju s iranskim veleposlanstvom kako bi prenijelo poruku francuskoj vladi.

