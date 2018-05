Pariz: Nožem napao ljude na ulici, policija ubila napadača

Napadač naoružan nožem ubio je u subotu u Parizu najmanje jednu osobu dok je nekoliko ranio, a napadača je ubila policija, rekao je policijski izvor.

Osobu koja je izvela napad nožem u subotu u srcu Pariza svladala je policija, rekla je pariška prefektura, bez upuštanja u pojedinosti.

Ministar unutarnjih poslova Gerard Collomb je u tweetu pohvalio "hladnokrvnu i brzu reakciju policijskih snaga koje su neutralizirale napadača", navela je agencija dpa.

Footage of scene where at least one person was killed, multiple people injured in stabbing incident at Place de l’Opera in Paris.pic.twitter.com/ofj9B2ctD9