Otkriveno tko je kavalir koji je Varaždinki darovao svoj kišobran

Kišobran od kiše brani ali može otvoriti i kišu dobrote. Priča iz Varaždina koja je oduševila Hrvatsku. Pozivam i gospođu i mladog gospodina u vijećnicu na kavu i darovat ću im naše kišobrane u duginim bojama. Jer kišobrani šire prijateljstvo, a ne mržnju – napisao je danas varaždinski gradionačelnik Ivan Čehok nakon što je otkriven identitet muškarca koji je prolaznici u Varaždinu dao svoj kišobran, da ju ne namoči kiša. Ta je priča izazvala simpatije jer nije baš čest slučaj kavalirstva.

Facebook grupa "Varaždinci za Čehoka" objavila je da im se javio "mladi gospodin koji je dami na kiši ljubazno poklonio kišobran!" Evo što im je napisao: "Pozdrav. Poštovani, smatram da dugujemo javnosti obznaniti tko je mladić koji je prošlog tjedna pružio kišobran dami u nevolji. Dotični je gospodin Stanko Sokač koji poručuje da ne trebate brinuti ukoliko vas iznenadi pljusak. Neka nas bude i više; širimo lanac dobrote". Varaždinka se 12. veljače oko 14 sati vraćala sa sprovoda.

– Nastojim se požuriti jer eto kiše, a ja pješke bez Semafor za pješake se upravo 'zatvorio' i moram čekati zeleno svjetlo, na kiši. Kreću vozila iz smjera Konzuma, prema B. Radić. Prvi u nizu Audi A3, tamnija siva boja, ako sam od šoka dobro upamtila. I gle čuda, mladi gospon, mladić, u Audiju usporava i staje kod mene, otvoren mu prozor i pruža kišobran kroz njega. Crni, veliki, nov. Čujem glasove mladih ljudi iza sebe i malo sam se maknula jer sam mislila da se njima obraća. Kad ono ne, on se meni obraća, pruža mi svoj kišobran da ne budem mokra! I nastavlja put! Ljudi moji, je li to moguće? Stvarno me šokirala njegova dobrota, ljubaznost, obazrivost – napisala je.

Varaždinka je, inače, identitet kavalira doznala prije nekoliko dana.

– Poštovani, eto, presretna sam što vas sve mogu obavijestit da priča o kišobranu ima sretan završetak! U stvari, nadam se da tu nije kraj, već početak jednog lijepog prijateljstva! I na nesreću onih zlih jezika, postačenja i svega i svačega s lošim primislima, nema ništa od toga! Ovo je samo jedna jako lijepa priča, priča o čovjeku dobrog srca i dobrih namjera! Hvala ti Stanko, hvala ti od srca! Tvoja obitelj, supruga i dijete, tvoji roditelji mogu stvarno biti ponosni na tebe! O svemu ostalome nešto kasnije, zavrijedilo je! Vjerujem da ćemo ovime započeti jednu novu eru, da će se lanac dobrote nastaviti šititi u nedogled! Kišobran je danas vraćen i kavu smo popili i to na "mjestu zločina" – napisala je 18. velječe.