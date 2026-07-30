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PAKLENA NOĆ

FOTO Masovni ruski napad na Ukrajinu: Poginulo više osoba, među njima i djeca. Poljska odmah digla borbene avione

Firefighters work at a site of a building damaged by a Russian missile strike in Lviv
Foto: ANDRIY SADOVYI VIA TELEGRAM/REUT
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VL
Autor
Lucija Lacković/Hina
30.07.2026.
u 07:18
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Napadi su uslijedili dok se predsjednik Volodimir Zelenski vraća iz Sjedinjenih Država, gdje je, prema njegovim riječima, predsjednik Donald Trump pristao Ukrajini odobriti licence za projektile Patriot.

U ruskim napadima balističkim projektilima na Ukrajinu u četvrtak je poginulo najmanje sedmero ljudi, među njima jedna osoba u Kijevu, a udari su dosegnuli i zapadni grad Lavov, zbog čega je susjedna Poljska podignula borbene zrakoplove radi zaštite svojeg zračnog prostora. Napadi su uslijedili dok se predsjednik Volodimir Zelenski vraća iz Sjedinjenih Država, gdje je, prema njegovim riječima, predsjednik Donald Trump pristao Ukrajini odobriti licence za projektile Patriot.

Zračne uzbune oglašene su u većini ukrajinskih regija, a Reutersov svjedok čuo je eksplozije u Kijevu. Gradonačelnik Vitalij Kličko objavio je na Telegramu da je izbio požar na nekoliko nestambenih objekata. U glavnom gradu poginula je jedna osoba, a još dvije su ozlijeđene, objavile su hitne službe.

U Zelenskijevu rodnom gradu Krivom Rihu, u središnjoj Ukrajini, među šestero poginulih bile su djevojčice u dobi od pet i 12 godina, dok je osmero ljudi ozlijeđeno. Čelnik gradskog vijeća za obranu Oleksandr Vilkul rekao je da je riječ o izravnom pogotku ruskog balističkog projektila Iskander-M. „Mračna noć”, napisao je Vilkul na Telegramu, dodajući da je projektil, lansiran iz ruske regije Voronjež, pogodio dom velike obitelji. Upozorio je da bi broj poginulih mogao porasti dok spasioci uklanjaju ruševine.

U Lavovu, blizu granice s Poljskom, spasioci su raščišćavali ruševine kako bi došli do zarobljenih osoba nakon što su ruski projektili oštetili dvije stambene zgrade i ozlijedili 15 ljudi, objavili su dužnosnici. Zelenski je ranije upozorio da je vjerojatan masovni ruski napad, rekavši da sigurnost Ukrajinaca ovisi o spremnosti saveznika da osiguraju proturaketnu obranu.

„Važno je da naši partneri u potpunosti razumiju što se događa i da zaštita ljudskih života izravno ovisi o njihovoj spremnosti”, napisao je Zelenski na Telegramu. Poljska, članica Europske unije i NATO-a, podignula je borbene zrakoplove zbog ruskih napada na Ukrajinu, objavile su njezine oružane snage na X-u. m„Borbeni zrakoplovi i zrakoplov za rano upozoravanje započeli su djelovanje, dok su kopneni sustavi protuzračne obrane i radarski izviđački sustavi stavljeni u stanje pripravnosti”, priopćile su, dodajući da su mjere preventivne.

Skladište vodećeg ruskog internetskog trgovca Wildberriesa zapalilo se u zapadnom gradu Penzi nakon ukrajinskog napada dronovima, objavio je regionalni guverner Oleg Melnichenko na Telegramu. Jedna osoba je ozlijeđena, a oko 200 ljudi evakuirano je s lokacije, dodao je. Samo dan ranije tvrtka, koja je postala česta meta ukrajinskih napada, evakuirala je još jedan objekt u središnjoj Rusiji. Wildberries je nakon napada u Penzi preusmjerio opskrbne lance, objavila je tvrtka na Telegramu.

Gubici tvrtke dodatno pogađaju obične Ruse, od kojih su neki internetsku prodaju pretvorili u glavni izvor prihoda, dok Ukrajina nastavlja napadati energetska postrojenja i rafinerije te produbljuje krizu s gorivom u teritorijalno najvećoj državi svijeta. U nedavnim napadima dronovima oštećeno je gotovo deset skladišta Wildberriesa, čime je uništeno oko deset posto skladišnih kapaciteta i nanesena šteta desecima tisuća malih poduzeća koja koriste tu platformu, navode tvrtka i lokalne vlasti. Najveća ruska banka Sberbank upozorila je da bi mogla morati povećati rezervacije za gubitke po kreditima jer napadi na Wildberries pogađaju financije internetskih trgovaca i njihovih dobavljača.
Ključne riječi
napad Ukrajina Rusija

Komentara 14

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GU
Gusar93
07:53 30.07.2026.

Puna podrška građanima Ukrajine od Slavenskih naroda jer svi ali baš svi Slavenski narodi su uz Ukrajinu.

Avatar Grey Eagle
Grey Eagle
08:19 30.07.2026.

ovo nije rat jer rat se vodi protiv vojnih ciljeva, ovo je klasični notorni ruski državni teroriza, koji traje već više od 4 godine protiv ukr.civila!

NA
NANO
08:00 30.07.2026.

Tipični klasični terorizam, gdje su međunarodne organizacije npr. UN itd. Treba sve ukinuti jer podržavaju ove svjetske teroriste. Reakcija od njih -0- koja sramota.

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