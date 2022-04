ODGOVOR NA KRITIKE

Otkriveni detalji njemačkog plana za isporuku teškog oružja Ukrajini: Uključuju i tenkove iz Slovenije

Ministrica obrane Christine Lambrecht potvrdila je u četvrtak da će Njemačka uvježbati ukrajinske vojnike za korištenje oklopnih haubica. No one dolaze iz Nizozemske, a ne Njemačke. "Gdje možemo osigurati obuku, to ćemo i učiniti", rekla je.