Otac ubijene djevojčice rasplakao sve u studiju: 'Pogledaj se Olja, idu ti suze'

U emisiji na srpskoj telviziji Nova S, otac djevojčice ubijene u masakru u OŠ Vladislava Ribnikara nadovezao se na riječi žene koja se uključila u emisiju koja je rekla da u društvu nedostaje empatije. Otac žrtve se nije složio, kazavši kako je taj dan bio na sastanku roditelja žrtva sa svim nadležnim institucijama.

"Ja sam danas u očima ljudi vidio iskren strah za sve nas. Kada sam bio na pogrebu svoje kćeri, prilazilo mi je puno ljudi, za mnoge od njih uopće nisam znao tko su. I vidim da tim ljudima nije lako izraziti mi sućut, ni meni primiti, dok u jednom trenutku nisam počeo gledati u oči tim ljudima i da se svakome, gledajući u oči zahvalim i blago naklonim. Onda su se i ti ljudi počeli osjećati nekako prihvaćenim, kao da se znamo od ranije", rekao je, a ispričao je i neke anegdote iz života svoje kćeri Sofije.

"Njeno ime je stvarno njena sudbina i mudrost tog djeteta me naučila da i danas gledam svakoga od vas u oči i da budem zahvalan što mi pružate empatiju. Uopće ne mislim da nema empatije među ljudima", govorio je na rubu plača.

"Ima je puno, pogledajte Igora, pogledajte gospođu Snežanu, pogledaj se Olja, idu ti suze. Hvala vam svima, shvatite da je ponekad jedini razlog u čovjeku da se bori to što ima ljude oko sebe i da ovdje trebamo naučiti veliku lekciju o tome da se radi o nama, ljudima, o našim sudbinama. Moja sudbina je teška, ali ja ću je nositi i to baš onako kako me je ona tome mudro naučila“, rekao je na kraju emisije, prenosi Nova.rs.

Gostujući u istoj emisiji otac žrtve rekao je i kako je u školi u kojoj je počinjen masakr stigla doktorica zadužena za pomoć djeci. Prema njegovim riječima, učenike koji su u školu došli kako bi pokupili neke stvari, okupila je u kabinetu, puštala im narodnu glazbu i poručila im da se moraju povezati sa dušama i duhovima svojih mrtvih prijatelja.