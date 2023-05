Otac curice ubijene u Beogradu: 'Doktorica je djeci rekla da se povežu s duhovima mrtvih prijatelja'

Slobodan Negić, otac djevojčice ubijene u masakru u beogradskoj osnovnoj školu Vladislav Ribnikir na televiziji Nova S ispričao je kako je prije nekoliko dana u tu školu poslana Ranka Radulović, doktorica koja je trebala pomoći djeci i roditeljima, a zatim je ispričao što se dogodilo.

"Radulović je 5. svibnja, unutar škole ‘Vranislav Ribnikar’ vidjela na hodniku djecu, koja su došla uzeti neke stvari iz škole, i sasvim slučajno je među djecom bila i jedna od kćerinih najboljih prijateljica… Radulović je pod okriljem te škole, uz znanje ravnateljice te škole, djecu uvela u kabinet i tamo im puštala narodnu glazbu i navodila ih i govorila im o tome da se trebaju povezati s duhovima i dušama svojih mrtvih prijateljica i prijatelja", ispričao je.

Dodao je da te informacije iznosi u javnost pod punom moralnom odgovornošću i da je spreman tvrdnje obraniti na sudu, kao i da je dobio suglasnost majke jednog od djeteta koje je prisustvovalo u "mračnoj psihoterapijskoj seansi", prenosi Nova.rs.

"Ne postoji nitko kome je jasno kako se to dogodilo. Ja ću osobno kao građanin ove zemlje učiniti sve što je u pravnoj moći da ta doktorica nikada više ne radi taj posao. To je bilo bez ikakvog znanja roditelja, djevojčica koja je došla kući je bila uplakana i nije ni čudo što je bila uplakana u toj traumi od dana kad se to dogodilo", dodaje Negić. Ispričao je i da je bio na sastanku roditelja stradale djece na kojem su bili i predstavnici svih nadležnih institucija. Kaže kako nitko od sudionika nije znao tko je spomenuta doktorica. No Negić je potom objasnio je doktorica zaposlena na neuropsihijatrijskom odjelu KBC -a te da ju je poslalo ministarstva zdravlja.

Nakon gostovanja oca ubijene djevojčice javila se i prozvana doktorica. "Vrijeme žalovanja. Netko žali u tišini. Netko preko medija. Netko pruža psihijatrijsku prvu pomoć. Po pozivu. Po srcu, pameti i iskustvu. Svima redom. Nastavnicima, učenicima i roditeljima. Građanima. Na prvoj liniji. Ne jedan. Sve dane. Uvijek", napisala je Radulović na Facebooku.