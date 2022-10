Otac pretučenog dječaka: 'Pao je i počeli su ga cipelariti. Trojica su ih tukla, ostali su snimali mobitelima'

Dječak iz Dugog Sela brutalno je napadnut i pretučen ispred škole, a njegov otac, Mario Kociper, opisao je što se dogodilo te naveo kako mu je sin još uvijek na pregledima.

- Dobro je, bit će dobro, nema posljedica napada, osim straha, šljive, razbijene arkade i nategnute čeljusti. Ne znamo to još sto posto, trenutno je na pregledima na Rebru, ali vjerujemo da će biti ok. To mi je najvažnije - rekao je za N1.

Nekoliko maskiranih dječaka u sportskoj odjeći s kapuljačama prišlo je skupini djece i krenulo im postavljati pitanja jesu li kršteni, zašto imaju dugu kosu i navijaju li za Dinamo. Jedan od napadača potom je rekao: “Sigurno nemaš cigaretu, sad ćemo te razbiti".

- U tom trenutku je moj sin uzeo telefon i krenuo me nazvati, ali nije to uspio jer ga je u tom momentu jedan od njih napao. Dobio je udarac šakom u glavu. On nosi naočale, ispale su mu, pao je na pod i počeli su ga njih trojica cipelariti. Djevojčica koja je bila s njim je pala na pod, nije mogla ništa. Oni ne znaju ni koliko je te djece bilo. Trojica su ih tukla, ostali su snimali mobitelima. Kad su procijenili da su ih dovoljno namlatili, otišli su - rekao je otac dodajući kako je sina odvezao na Hinu, a policija je uzela izjave.

- Javili su mi se roditelji koji su isto doživjeli, jako puno roditelja želi ostati anonimno. Ja sam odlučio da svom djetetu ni sebi to ne želim priuštiti ponovno. Prvo mi je pao na pamet Luka Ritz. Znali smo da postoji taj problem u Dugom Selu, ali uvijek se nadaš da neće tvoje dijete. Sad smo vidjeli koja je količina tih strašnih napada na djecu i odlučili smo u javnost s time. Ne želimo da ta djeca nekog ubiju. Koliko god su djeca, trebaju odgovarati - naveo je Kociper.

Kako ističe, nije mu jasno da postoje "druga djeca koja samo zlo rade". - Ako se to već događalo, ako se konstantno ponavljaju ista imena i ako su to djeca koja su problematična već osam godina, mora se čovjek pitati gdje je sustav zakazao - ističe te dodaje kako je dječja pravobraniteljica već obaviještena o slučaju.

VIDEO Zagrebačka policija objasnila detalje nesreće mladića na romobilu: 'Nije mu ništa palo na glavu'