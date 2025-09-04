Osumnjičenik za teško ubojstvo supruge priveden i stavljen u istražni zatvor

Sudac istrage osječkog Županijskog suda u četvrtak je odredio jednomjesečni istražni zatvor osumnjičeniku kojeg tužiteljstvo tereti za teško ubojstvo supruge u osječkom prigradskom naselju Tenji, doznaje se na sudu. Istražni zatvor određen je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, mogućnosti ometanja istrage te zbog iznimno teških okolnosti kaznenog djela, za koje je predviđena kazna dugotrajnog zatvora.

Njegov odvjetnik Vladimir Burić rekao je novinarima uoči privođenja na sud da se njegov branjenik u dosadašnjem tijeku postupka branio šutnjom, a savjetovat će da tako i dalje nastavi. Osumnjičenik je uhićen u srijedu i priveden policijskom pritvorskom nadzorniku, nakon kriminalističkog istraživanja zbog sumnje u nasilnu smrt supruge, za kojom je bila raspisana potraga. Njezin nestanak prijavljen je 2. kolovoza, a posmrtni ostatci su, prema neslužbenim informacijama, navodno pronađeni u septičkoj jami, što u policiji nisu mogli potvrditi.