Prijateljica ubijene: 'Pitala sam je zašto ga ne ostavi, ali je rekla da ne želi...'

Muškarac koji je u srijedu uhićen zbog dovođenja u vezu s nasilnom smrti žene u osječkom prigradskom naselju Tenji osumnjičen je za teško ubojstvo te je predan pritvorskom nadzorniku, izvijestila je osječko-baranjska policija. Policija je ranije u srijedu izvijestila da je uhićena jedna osoba, koja se dovodi u vezu s kaznenim djelom koje se progoni po službenoj dužnosti, te se nad njom provodi kriminalističko istraživanje. Podsjetimo, potraga za 44-godišnjakinjom trajala je od 2. kolovoza. Ona je živjela sa suprugom R. R. (52) koji je uhićen.

- Bila mi je prijateljica. Nismo se toliko često viđale koliko smo se dopisivale preko društvenih mreža. Češće smo tipkale dok joj je muž bio u zatvoru, zbog krađa, provala, droge... Žalila se što ga često nema. Pitala sam je zašto ga ne ostavi, ali je rekla da ne želi. Nije se nikad žalila da je zlostavlja ili da je agresivan - ispričala je prijateljica ubijene za 24sata.

Nakon što se 44-godišnjakinja mjesec dana vodila kao nestala, policija je pretražila kuću u Tenji u kojoj supružnici živjeli. Uz to, policija je pretražila dvorište te razgovarala sa susjedima. Nakon što je otkriveno da su pronađeni dijelovi tijela ubijene, detaljna pretraga nastavila se i idući dan. Suprug ubijene odmah je uhićen, a doveli su ga i u kuću kako bi rekao što je napravio s ostatkom njezina tijela.