Ostojić: Satima sam čekao obradu na splitskoj Hitnoj, ali ja sam preživio. Vlado nije

Potpredsjednik SDP-a i bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić je na Facebooku se osvrnuo na stanje u splitskoj bolnici i smrt novinara Vladimira Matijanića. Opisao je osobno iskustvo iz bolnice kada je satima čekao na hitnoj iako je bio u jako teškom stanju.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

''ŽIV, ŽIV,ŽIV, NITKO NIJE KRIV, AVA, AVA ,AVA NITKO NIJE KRAVA! - načelo rada istražnog povjerenstva ministarstva zdravstva.

Ne čudim se što je Vlado Matijanić umro.

Lani, kada sam imao infarkt, moja obiteljska liječnica odmah je, uz postavljenu dijagnozu, pozvala hitnu.

Kola hitne pomoći stigla su odmah i dovela me na hitan prijem KBC Split oko 9 sati. Gdje sam do 16 sati čekao obradu. Koja je krenula kada je tehničar Ante (zapamtio sam ga za cijeli život - Ante, hvala ti što si mi doslovno spasio glavu) primijetio da mi je baš jako loše i stavio me sjesti. U idućih 5 minuta već sam se onesvijestio, a u idućih 15 bio intubiran, na respiratoru, u komi. Koji sat nakon već je uspješno završena i operacija, dobio sam novu infrastrukturu (stent). Oštećenje srca bilo bi daleko manje da su mi ga ugradili odmah po dolasku.

Nisam znao da sam imao koronu iz koje se razvila upala pluća i taj nesretni infarkt došao je kao posljedica, ali ja sam preživio. Vlado nije.

I kao što rekoh, iz iskustva nekog tko je slično prošao – ne čudim se.

Ali, da vam kažem čemu se čudim.

Čudim se svima vama koji ne izlazite na izbore, čudim se onima koji glasaju za ove i ovakve, svi vi takvi, i jedni i drugi, podržavate ovakav sistem, birate nesposobne ministre, na vjetrometinu šaljete doktore koji su jučer završili fakultete, podržavate razne Hrvoje Tomaševiće koji uzimaju mito, tjerate stručne i sposobne, financirate bolnice u Mostaru dok naše zjape bez potrebnih lijekova, bez aparata, bez sestara i tehničara… Sa svakim vašim izlaskom na izbore i zaokruživanjem ZNA SE, sudjelujete u tome. Neizlaskom također.

Pogledajte ove naslove, izašli su u tek 3 do 4 dana nakon Vladine smrti, u jednom danu tri različite verzije, četiri pokušaja zataškavanja istine, od samog početka laži: od tvrdnje da nisu zvali hitnu, pa se ustanovi da jesu, pa nisu tražili hospitalizaciju, pa vidi vraga ipak se dokaže da jesu, pa nema lijeka, ima lijeka, nema lijeka, obdukcija je odrađena stručno, nije odrađena stručno,je odrađena stručno…Na jednu istinu idu tri laži vladajućih… do zadnje oksiMORONČINE stručnog nalaza povjerenstva: greške nije bilo, ali je morao biti pregledan.

Do sada nisam govorio o ovom svom iskustvu, nekako je oporavak bio dug, pa kad dođeš sebi nakon par mjeseci sretan si što si živ, ali pogriješio sam. Trebao sam, radi svih onih što dolaze, sada to ispravljam, radi njih i radi Vlade. Na kraju, krajeva i radi sebe jer “ne mogu disati” šuteći.

A, svi vi koji ćete opet zaokružiti ZNA SE, što se mene tiče - pišajte u posudu.

* Ovo ni u kojem slučaju nije kritika zdravstvenog osoblja, liječnika, sestara, tehničara… Svi su bili divni, pažljivi i nadasve stručni. Bar svi znamo da sam se ja, sa svojom bolničkom poviješću, u to imao opetovano prilika uvjerit.

Ovo je kritika sistema. I onih koji ga podržavaju.

Uostalom, u čemu u Hrvatskoj nije tako? Stručni ljudi i lopovski sistem'', zaključuje Ostojić.