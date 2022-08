UŽIVO Inspekcija: Nisu uočeni značajniji propusti, liječnica je Matijaniću predložila cijepljenje

Ministarstvo zdravstva održava konferenciju za medije na kojoj iznosi nalaz zdravstvene inspekcije i zaključak Stručnog povjerenstva o slučaju preminulog novinara Vladimira Matijanića.

Na press konferenciji, uz ministra Vilija Beroša su i prof. Julije Meštrović, Radmina Majhen Ujević, zamjenica ravnatelja Zaboda za Hitnu medicinu, Marko Rađa i Emilija Ugarković, liječnica pokojnog Vladimira Matijanića.

TIJEK PRESS KONFERENCIJE:

>> PROČITAJTE CIJELI NALAZ INSPEKCIJE OVDJE

- Prije svega, još jednom izražavam sućut njegovoj obitelji. Odmah po saznanju za ovaj događaj, naložio sam inspekciji da provede nadzor da provede nadzor, utvrdi činjenice i na temelju njih donese stručno mišljenje o svim postupanjima tijekom navedenog slučaja - rekao je ministar Vili Beroš na početku i napomenuo je da je nalaz dostavljen i obitelji pokojnog Matijanića.

- Zahvaljujem na prilici da služba zdravstvene inspekcije prezentira nalaze nadzora. Vezano za obavijest o smrti, odmah po saznanju, inspecija je obavila nadzore u Zavodu za hitnu medicinu, Domu zdravlja i privatnoj ordinaciji. Za potrebe obavljanja nadzora imenovali smo stručnjake koje je ministar već predstavio - rekla je Mirjana Tadić, voditeljica Službe u Samostalnom sektoru za inspekcije u zdravstvu u Ministarstvu zdravstva, te dodala:

Liječnica mu je predložila cijepljenje

- U našem izvješću obradili smo i ranije zdravstveno stanje kako bismo u cjelini mogli sagledati slučaj. Bolovao je od Sjögrenovog sindroma, blagog polimiozitisa, bez klasične kliničke slike uz intersticijsku bolest pluća. Postavljena je i sumnja na sarkoidozu koja nije potvrđena. Bolesnik nije uzimao propisanu terapiju za svoje kliničke bolesti i nije se redovito kontrolirao. Pacijent s neliječenim autoimunim upalnim reumatskim bolestima imaju veći rizik od teških oblika i smrti od covid-a. Liječnica obiteljske medicine preporučila mu je cijepljenje protiv koronavirusa i zakazala termin za cijepljenje. Samoinicijativno je konzultirao privatnu specijalisticu imunologinje u svibnju 2021. godine koja je predložila odgodu cijepljenja tri do četiri tjedna nakon započinjanja imunomodulacijske terapije. Nije uzimao terapiju, niti se ponovno javio radi realizacije cijepljenja niti je komunicirao s kliničkuim imunologom do srpnja 2022. godine. Na temelju dokumentacije dostupne zdravstveno inspekcije nije bilo moguće ispitati ulogu privatne specijalistice u davanju preporuke za cijepljenje.

- Analizom postupka zdravstvenih djelatnika koji su bili uključeni u pružanje medicinske skrbi Vladimiru Matijaniću, nismo uočili značajnih stručnih propusta. Skup dvaju akutnih upalnih zbivanja vitalnih organa, srca i pluća, doveo je kod pacijenta do rapidnog pogoršanja srčane i dišne funkcije koja je rezultirala kardio-respiratornim arestom pri čemu brzina kliničkog urušavanja stanja pacijenta govori da je kod njega bila ključna uloga brzo napredujućeg miokarditisa koji je doveo do smrti mehanizmom maligne artimije što može nastupiti u iznimno kratkom periodu - rekla je Tadić.

Uslijedila su pitanja za članove povjerenstva.

Beroš: Nalaz sam primio na znanje

Je li netko od članova povjerenstva imao izdvojeno mišljenje. Nije se redovito kontrolirao, što to znači, koje kontrole? Koliko nam je poznato, bio je pod terapijom. Nisam baš siguran da sam vas dobro razumio, kako se to nije kontrolirao?

- Nalaz sam zaprimio u kabinet, ja sam ga pročitao, primio na znanje. S obzirom da se radi o jednom stručnom mišljenju, oni su tijekom svog rada sagledavali literaturu, stručno mišljenje je usuglašeno. Svi su ga potpisali - kazao je ministar Beroš, a docent Davor Mayer je kazao:

Mi nismo istražna tijela i komentiramo medicinsku dokumentaciju koja nam je dostupna. Neredovitost kontroliranja znači da je u rujnu razvio prve tegobe. Obrađen je, dobio je antibiotike, on je zaprimljen u bolnicu. U 12. mjesecu je ležao u bolnici pod sumnjom da se radi o upali srčanih mišića. To je isključeno. 19.12. je bio naručen na magnetsku rezonanciju, nije mogao obaviti magnet zbog klaustrofobije. Kako nije imao simptome, nije mu predloženo da ga uspavaju. Isključene su maligne bolesti. Preporučena mu je terapija. Njegova slika upale mišića je bila blaga. Zatim je bio na kontroli, tada mu je preporučen lijek kojeg nije uzimao. Vjerojatno se preplašio kad je čuo o kakvom se lijeku radi. Nakon toga nije došao više kod doktorice. Išao je po drugo mišljenje. Ali nije obavio sve pretrage. Pluća nažalost nije obavio, nije obavio spirometriju. Nije imao niti jednu sliku pluća niti je dolazio na kontrolu kod doktorice.

Zašto nije zaprimljen?

- Ekstremno je mala šansa da se prepozna rizik nakon 12 sati, žao mi je što mu nisu napravili EKG i RTG - kaže Mayer.

Kaže da su uzeti status, saturacija, a da nisu rađene druge pretrage.

- Imao je povećan rizik zbog prethodnih bolesti - rekao je.

Biste li ga pustili kući na temelju pretraga?

- Tu postavljate pitanje algoritma u Hitnoj. Da je došao u hitnu ambulantu, vjerojatno bi se napravio i EKG, možda bi povećalo vjerojatnost da ga netko primi. Na obudkciji nije imao značajne intersticijske promjene pluća. Nema oralnog pripravka kojeg bi pacijent mogao dobiti za kući. Bio bi mogući kandidat zbog prethodnih bolesti. Najvjerojatnije bi dobio paxlovid zbog prethodnih bolesti - kaže.

Tko je odgovoran što nije bilo Paxlovida?

- Mislim da nije dobro što skačemo s teme na temu. Paxlovid je jedan od niza antiviralnih lijekova, koji je dobio uvjetno odobrenje EMA-e, Komisija je to prepoznala i ušla u pregovore. Obećanja Komisije su da će pregovori biti gotovi do 1.6, pa do 1.8, ali nisu.

Elementi koji su bitni su maksimalna sigurnost upotrebe, potom sigurnost, cijena, isporuka, sudski procesi. Mi smo se odmah pridružili zajedničkoj nabavi, ali pregovori još nisu gotovi - kaže.

Na pitanje o tome da lijeka ima, kaže da se on ne skriva. Kaže da žele zajednički sudjelovati u nabavi.

Mayer: Svima bi bilo lakše da se javio u bolnicu

- Muči me što pojedine zemlje pokušavaju bilateralnim ugovorima kupiti doze lijeka, ali slabe zajedničke napore. Vjerujem da ćemo lijek uskoro imati.

- On je imao s jedne strane sugestiju da se u bolnicu javi. Sigurno bi svima bilo lakše da se javio u bolnicu - kazao je Mayer što je izazvalo glasno negodovanje novinara u prostoriji.

- Narav bolesti je užasno tragična i ti ljudi koji brzo razviju miokarditis, što god da se radi imaju izuzetno lošu prognozu. Ovdje je bilo prekratko vrijeme bolesti i to je jedan vrlo progresivni tijek.- dodao je.

- Neprimjereno je okrivljavati pokojnika - kazala je Mirjana Tadić.

Koliko je bilo doza lijeka za COVID i koliko je bilo slobodnih mjesta za liječenje COVID pacijenata, pitali su novinari šefa KBC-a Split Julija Meštrovića.

- Mogu reći da smo odmah započeli unutarnji nadzor u KBC-u Split na kojem su radili naši najvrsniji stručnjaci i rezultati tog nadzora su u skladu s ovim nalazima objavljenima danas u dijelu u kojem se odnose na KBC Split. Spomenuli ste proceduralne primjedbe. Točno. Prihvaćamo i uzet ćemo ih u obzir, ali nije bilo stručnih propusta. Bilo je riječi o tome da je u hitnoj ambulanti bila specijalizantica koja je obavila pregled onako kako je trebalo, donijela zaključak za koje naše povjerenstvo misli da je ispravan. U meritumu je napravljeno ispravno, a odnosu na ovaj lijek, njega nije bilo u KBC-u Split, to je već poznato od ranije - kazao je Meštrović.

Meštrović: Bilo je proceduralnih, ali ne stručnih pogrešaka

Da ste Vi odlučivali biste li hospitalizirali Matijanića?

- Mogu govoriti o KBC-u Split, mislim da je naša liječnica postupila ispravno, ne bih komentirao ostale događaje - rekao je ravnatelj splitske bolnice.

Tko je odgovoran za to što u vašoj bolnici nije bilo lijekova?

- Ne bih govorio o indikacijama, u tom trenutku lijeka nije bilo - kratko je izbjegao odgovor ravnatelj te dodao:

- Žao mi je zbog ovakvog ishoda i smrti Matijanića, kako bi čovjek postupio u nekim okolnostima, o svemu se može razgovarati. U tim razgovorima nije bilo stručne greške. Ono što je naš nadzor zaključio je da se ne može donositi neki zaključak bez pregleda pacijenta - komentirao je objavljene snimke razgovora Matijanića s bolnicom.

- Na dan 10.8. bilo je više od 500 doza Remdesivira na oko 300 hospitaliziranih pacijenata. Lijeka je bilo dovoljno i svaka je ustanova mogla zatražiti od druge bolnice lijek - nadovezao se Beroš komentirajući nedostatak lijeka protiv COVID-a.

Pred novinare je zatim izašao liječnik Puljiz koji je još jednom podsjetio na kronologiju slučaja.

- Sve je lege artis napisano. Doktorica mu je preporučila da se javi ako bude bilo potrebe. On tada nije imao medicinska stanja koja su indicirala remdesivir. On je naručen da dođe u slučaju pogoršanja. On je mogao doći drugi dan na hitni infektološki prijem, nije morao čekati - kazao je.

- Bi li lijek promijenio tijek bolesti, teško je reći. - dodao je.

Zašto sustav ne reagira?

- Nije uobičajena praksa da specijalist razgovara sa pacijentom. On je sa uputnicom mogao već drugi dan doći - ponovio je Puljiz.

Podsjetimo, nedavno je portal Index, čiji je Matijanić bio novinar, objavio je prvi nalaz patologa prema kojem je prerano preminuli novinar imao Covid-19 i teški oblik upale pluća kao posljedicu koronavirusa, tzv. obostranu intersticijsku upalu pluća. Istovremeno je došlo do upale srčanog mišića, koja je vjerojatni uzrok onemoćalosti koja je Matijanića dovela do toga da nije mogao niti otići do zahoda. Uslijed značajnog oštećenja pluća i srčanog zatajenja, nastao je masivni plućni edem. Srce nije moglo pumpati krv, ona je ostajala u krvnim žilama pluća iz kojih se tekućina izlijevala u pluća, što je dovelo do prestanka disanja i konačno smrti. Osim u plućima, tekućina se nakupila i oko srca, što ga je dodatno oslabilo zbog pritiska na srčani mišić.

Zaključak stručnjaka bio je da je edem pluća vjerojatno bio neposredni uzrok smrti, a on je nastao zbog miokarditisa i zbog obostrane upale pluća. Osnovni uzrok smrti bio je Covid-19, bolest kojom je započeo cijeli niz, a drugo značajno stanje koje je pridonijelo smrti, ali nije s njom u uzročnoj vezi, bio je Sjogrenov sindrom s plućnom manifestacijom.

Nekoliko dana nakon toga zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva obavila je sve izvide oko tragične smrti Vladimira Matijanića, a posebno osnovano povjerenstvo MIZ-a u suradnji s državnim odvjetništvom analiziralo je od tada svu prikupljenu dokumentaciju, snimke i izjave osoba iz zdravstvenog sustava koje su bile uključene u slučaj.

Večernjem listu dostavljeni su faksimili nekih od dokumenata koje je inspekcija prikupila, poput elektroničke pošte Matijanićeve obiteljske liječnice iz čega je sasvim jasno da je ona novinara uputila na cijepljenje. Iz njezinih preporuka jasno je kako je smatrala da nema prepreka za Matijanićevo cijepljenje. No njegova partnerica Andrea Topić rekla je kako je od specijalistice imunologije dobio drugačiju uputu. 'Ona je Vladimiru savjetovala da se ne cijepi. I njezina je preporuka dokumentirana, ali netko daje parcijalne detalje u javnost kako bi se stvorila kriva slika o svemu što se dogodilo'.

