Ostala bez prsta braneći svog ovčara kojeg je napao terijer bez brnjice, tužiteljstvo traži uvjetnu kaznu

Zbog toga što je njegov američki stafordski terijer imena Buddha napao prvo jednog psa, a zatim jednu ženu, koju je tako ugrizao da je ostala bez prsta, Lovro P. (39) optužen je za općeopasnu radnju, a ODO Zagreb u optužnici za njega traži uvjetnu kaznu od 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine.

Riječ je o događaju iz siječnja 2020. kada je Lovro P. u zagrebačkom parku Ribnjak šetao četiri psa, među kojima je bio i Buddha. Pas nije imao brnjicu, a kada se mimoilazio s njemačkim ovčarom kojeg je šetala A.G.Č. napao ga je. Vlasnica je pokušala obraniti svog psa, pri čemu ju je Buddha ugrizao za ruku i teško ozlijedio. Posljedica tog ugriza bila je amputacija jednog prsta njezine desne šake.

Lovro P. u svojoj obrani niječe krivnju. Kazao je da A.G.Č. poznaje iz viđenje te da je taj dan šetao svoja četiri psa na povodcu. Jedan od njegovih pasa je režao na A.G.Č. i zaletio se na nju.

- Imam iskustva sa psima pa nisam reagirao prema Buddhi, odnosno nisam pokušao rastaviti njega i drugog psa jer se to ne smije. No A.G.Č. je to napravila, a moj ju je pas ugrizao. Buddha je ovčara za šiju držao oko 10 ili 15 sekundi, a tako nešto se nikada prije nije dogodilo. Ona je bila u šoku pa se umiješala, a ja sam joj kazao da ide u Traumatologiju - branio se Lovro P.

A.G.Č. je policijsku intervenciju zatražila naknadno, jer je prvo zbrinula svog psa, da bi potom otišla u Kliniku za traumatologiju kako bi se pobrinula za svoju ozljedu. Kazala je kako je američki stafordski terijer napao njezina psa dok su se mimoilazili i to, kako je navela bez ikakvog povoda.

- Nije imao brnjicu, oteo se vlasniku iz ruke te je mog psa primio zubima za vrat. Ona je bila puna krvi i bespomoćno je ležala. Počela sam moliti tog čovjeka koji je šetao svoje pse da reagira, no on je samo mirno stajao iako je bio udaljen oko 10 metara. Držao je ostala tri psa. Kada sam išla provjeriti je li moja kujica živa, njegov me pas ugrizao za prst te me tako držao nekoliko, možda desetak sekundi. Bila sam u takvom stanju šoka da nisam ni osjećala bol, već sam samo prst omotala maramicom - kazala je A,G.Č.

Utvrđeno je inače i da Lovro P. ima dozvolu za držanje psa, koji se smatra opasnim te da je Buddha bio cijepljen protiv bjesnoće u zakonski propisanim rokovima.