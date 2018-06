Ospice potvrđene kod 12 ljudi, sumnja se na još nekoliko slučajeva

Voditelj Odjela za epidemiologiju Opće bolnice Dubrovnik dr. Stjepan Đuričić potvrdio je 12 slučajeva ospica u Općoj bolnici Dubrovnik, ali je naglasio kako se situacija mijenja iz sata u sat, prenosi Dubrovački dnevnik.

- Sinoć i jutros je još dvoje ljudi primljeno sa sumnjom na ospice, uzeti su uzorci i bit će pušteni na kućnu njegu. Mi svakoga ne hospitaliziramo jer ima i onih koji imaju blažu kliničku sliku i uvjete da budu u kućnoj izolaciji pa budu otpušteni na kućnu njegu, rekao je Đuričić.

Napomenuo je kako su u ponedjeljak navečer i utorak ujutro na odjel primljene dvije osobe sa sumnjom na ospice.

- Blažeg su kliničkog tijeka, uzeti su im uzorci i bit će pušteni na kućnu njegu. Može se posumnjati na ospice kod svakoga tko za simptome ima frebilitet, kašalj, hunjavicu, crvenilo očiju, osip koji se širi iza ušiju, na čelu, po vratu preko trupa i ekstremiteta”, izjavio je Đuričić.

Đuričić je zajedno s ravnateljem Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije Matom Lakićem upozorio na važnost cijepljenja.

- U tijeku je procjepljivanje populacije kako bi se spriječilo daljnje širenje ospica. Naša populacija je slabije procijepljena i to pogoduje širenju bolesti. Cijepljenje je najučinkovitija mjera za sprječavanje širenja ospica," izjavio je Lakić.

Kao mjera predostrožnosti, donesena je zabrana dolazaka necijepljene djece u vrtiće na području Dubrovačko-neretvanske županije koja je uslijedila nakon prvotnih preporuka o nedolasku do 26. lipnja.

- Poslali smo obavijest dječjim vrtićima od Ploča do Konavala da se necijepljena djeca uklone iz vrtića tako da, ako bi došlo do širenja, ne dođe do naglog širenja bolesti. Radnicima dječjih vrtića smo preporučili da provjere svoje cijepne statuse i da se što prije cijepe ako nisu zaštićeni, napominje Lakić.

Objasnio je kako se djeca prvi put moraju cijepiti do prvog razreda, a drugi put pred sam upis. “Djeca koja su cijepljena dvaput su zaštićena preko 99 posto. Naravno da s godinama imunost može padati pa neki koji su cijepljeni danas možda nisu sasvim zaštićeni ili su djelomično zaštićeni. Onda će njihovi simptomi biti lakši. I dalje je zaštićen visok postotak populacije cijepljene s dvije doze. Zato preporučamo cijepljenje, jer druge mjere nemamo”, istaknuo je Lakić.

Oboje pozivaju potencijalne pacijente da, ukoliko posumnjaju na simptome ospice, ne dolaze odmah u bolnicu, već da se jave svom liječniku Opće prakse koji će procijeniti treba li ih uputiti dalje prema Općoj bolnici Dubrovnik.