'Osobno smo preuzeli Škorino vino i podijelili po ograncima, a nisu nam dali nikakav papir'

Državna revizija izvijestila je, podsjetimo, kako nije našla direktne dokaze da je Škorina tvrtka Campus isporučila 1519 CD-e i 3877 boca vina Domovinskom pokretu, iako je to sve naplaćeno. No, troje bivših predsjednika podružnica te stranke odlučilo je istupiti imenom i prezimenom i posvjedočiti da su, kako ističu, osobno preuzeli Škorino vino i CD-e i potom proslijedili ograncima.

- Ja sam bila predsjednica podružnice Ličko-senjske županije, dobili smo vino u dva navrata. Jednom sam osobno išla po njega u centralu Domovinskog pokreta u Zagreb, a drugi put mi ga je Dario Žepina predao na jednom sastanku u Zagrebu, a radilo se sve skupa o oko 15 kartona vina i 20 CD-a. Sve smo podijelili članovima i simpatizerima Domovinskog pokreta u našoj županiji, kako je tko dolazio u stranački prostor u županiji. I nije bilo upitno ništa, rečeno je da je to poklon stranke za naše članove i tako smo se i ponašali. Kao što je moja podružnica to dobila, tako su morale dobiti i sve podružnice, nema logike zašto bismo mi bili izuzetak. Uostalom, i vidjela sam da su drugi predsjednici podružnica uzimali vino. A kud je tko s tim, to ne znam – kaže nam Mirjana Vrkljan Radošević, bivša predsjednica podružnice Ličko-senjske županije.

Podsjetimo, na adresu naše redakcije nedavno je stigla anonimna snimka, kako se tvrdi, sastanka Domovinskog pokreta Osječko-baranjske županije održanog 22. kolovoza ove godine, na kojoj se čuje glas Krešimira Bubala, predsjednika Nadzornog odbora Domovinskog pokreta, kako ispituje sve predsjednike ogranaka i mjesnih odbora u županiji koliko su Škorinog vina dobili. Priča, očitol, dobiva nastavak.

- U tisku smo mogli pročitati kako su iz Domovinskog pokreta priznali greške u vođenju knjiga Državnoj reviziji. Iz samo njima poznatog razloga Državnoj reviziji nisu priznali da su dijelili vino i CD-e mada imaju internu dokumentaciju iz koje je vidljivo koliko je dobila svaka podružnica i ogranak. Kako bi se te sumnje otklonile, šaljem vam interni dokument iz kojeg je vidljivo da su u osam podružnica i ogranke u tim županijama 14. prosinca 2020. otpremljena 84 kartona, odnosno 504 boce vina. Na fotografijama koje prilažem vidi se Maja Dragašević koja je cijelo vrijeme u Domovinskom pokretu jedna od ključnih pomoćnica glavnog tajnika - stoji u još jednom mailu koju je stigao u našu redakciju.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL 03.10.2020., Kutjevo - Berba grozdja u vinogradu saborskog zastupnika i potpredsjednika Sabora Mirosalva Skore u Mitrovcu pokraj Kutjeva. Vesna Vucemilovic, Miroslav Skoro Photo: Ivica Galovic/PIXSELL

Iz dokumenta koji nam je proslijeđen, proizlazi da je najviše paketa, njih 18, isporučeno u Bjelovarsko-bilogorsku županiju, potom 12 u Varaždinsku, po 10 u Koprivničko-križevačku, Sisačko-moslavačku, Virovitičko-podravsku i Požeško-slavonsku, zatim 8 u Krapinsko- zagorsku te 6 u Međimursku županiju. Stoji i opaska te ruta kojom je najzgodnije "u jednome krugu" razvesti vino.

- Prije svega, žalosno je da se na nivou države bavimo vinima, umjesto važnijim temama – započinje Domagoj Franić, bivši predsjednik podružnice Dubrovačko-neretvanske županije.

- Mi smo primili sedam paketa vina i, mislim, 10 CD-ova, ne sjećam se točno. Vino je sigurno zaprimljeno i podijeljeno članovima u svim podružnicima Domovinskog pokreta, i to svi znaju, dakle i cijelo predsjedništvo stranke. Zaista ne razumijem zašto su sad tu priču okrenuli protiv Škore i koriste ju za sitne političke igre. Od vina koje smo mi preuzeli, nešto sitno smo dali i udruzi obitelji poginulih u Domovinskom ratu, pred Božić. Lako se sve to može istražiti, postoji skladište, otpremnice, ljudi koji su ga isporučili i preuzeli... Postoje stotine svjedoka, fotografija i poruka koje to potvrđuju. Uostalom, biste li Vi platili nešto što niste primili? To su smiješne stvari – nadovezuje se Franić. Tvrdi kako je osobno primio vino koje je kolega dovezao iz Zagreba.

- Podijelili smo ga, i znam još par desetaka ogranaka koji su mi, u nevezanim razgovorima, potvrdili da su i oni dobili vino, od Splita preko Istre pa do Slavonije. Nikakvih protuzakonitih radnji nije bilo. Nismo dobili nikakav papir za preuzete pakete, samo vino i CD-e. No, to je unutarnja stvar Domovinskog pokreta, a ne Miroslava Škore. Da sam dobio otpremnicu, ja bih na osnovu nje napisao novu prema ograncima – ističe on.

Da nikakav papir nisu zaprimili, naglašava i Domagoj Lovrić, tadašnji čelnik podružnice Zagrebačke županije.

- Sredinom prosinca prošle godine glavni tajnik Dario Žepina javio mi je da treba preuzeti vina kao poklon za predsjedništva naših ogranaka, dva paketa po ogranku, a bilo je sigurno 20 paketa. Preuzeo sam ih na skladištu tvrtke Filir d.o.o. u Jelkovcu, to je firma Marija Radića. Sve je bilo brendirano Škorinim imenom. Nisam postavljao previše pitanja, preuzeo sam vino i deset CD-a te sam ih na sljedećem sastanku podijelio predsjednicima ogranaka. I to je to. Pretpostavljao sam da svi to znaju i nisam ni pomislio da će se razviti u ovome smjeru, katastrofa je što se događa - govori nam Lovrić.

- Prilikom preuzimanja te robe, a bio je pun auto, nikakvu potvrdu mi nisu dali na potpisivanje. Ja sam ju i tražio. Još sam pitao jesu li sigurni da ne trebam ništa potpisati, jer je velika količina robe u pitanju, odgovorili su da ne treba, što mi je bilo čudno – zaključuje on.