Osobne iskaznice će biti skuplje za sve, a jedna novina neće se svidjeti previše roditeljima

Prijedlog Pravilnika o cijeni osobnih iskaznica koji se nalazi na e-savjetovanju do 22. srpnja dovest će do brojnih novina za građana.

Prema njemu, ishođenje elektroničke osobne iskaznice koštat će 100 kuna za sve one koji je vade bilo prvi put ili je zamjenjuju zbog isteka roka važenja. Jedina izuzetna kategorija navedeni su stariji od 70 godina koji ne žele osobnu iskaznicu s certifikatom i oni će je plaćati po novoj cijeni od 70 kuna, što je 20,50 kuna više nego do sada, piše Slobodna Dalmacija.

Za razliku od ‘starog’ Pravilnika, koji je poznavao kategoriju djece do pet godina i kojima su roditelji plaćali osobnu iskaznicu 60 kuna, novi Pravilnik djecu je izjednačio s odraslima, pa svi plaćaju jedinstvenu cijenu od 100 kuna. Podsjećamo, do do sada je većina građana plaćala e-osobnu iskaznicu 79,50 kuna, djeca do pet godina 60, a stariji od 65 godina 49,50 kuna.

Novine u Pravilniku znače da će svi roditelji koji želi svojoj djeci napraviti osobnu iskaznicu plaćati 40 kuna više, dok će odrasli ljudi svoje osobne iskaznice plaćati 20,50 kuna više.

