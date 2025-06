Osjetili ste miris ribe u kući, a niste je pripremali? Ne ignorirajte, evo što to znači

Ako se u vašem domu iznenada osjeti neugodan miris sličan ribi, to može biti znak za uzbunu. Naime, iza tog neuobičajenog mirisa ne mora stajati pokvarena hrana ili nečistoća, već može upućivati na ozbiljne probleme s električnim instalacijama. Konkretno, riječ može biti o pregrijanim uređajima ili oštećenim električnim kablovima. Stručnjaci za portal RUHR24, t-online i RTL ističu kako se upravo takav miris, koji mnogi opisuju kao riblji, zna pojaviti kada se određeni plastični dijelovi počnu pregrijavati. Riječ je o specifičnim kemikalijama koje se oslobađaju iz plastike ili izolacijskih materijala pri visokoj temperaturi, piše Fenix.

No, ne šire svi električni uređaji isti miris, ovisno o sastavu materijala, može se osjetiti i miris spaljene plastike. Poseban problem leži u tome što većina ljudi na riblji miris ne pomisli odmah na električne kvarove. Umjesto toga, traže uzrok u kuhinji, odvodu ili pokvarenoj hrani. To može dovesti do kašnjenja u reakciji, a svaki izgubljeni sat povećava rizik od požara. Električari upozoravaju da su pregrijani i oštećeni kablovi potencijalni uzročnici požara. Kod kablova koji su vidljivi, moguće je zamijetiti crne tragove, rastopljenu plastiku ili oštećenja. Međutim, ako su kablovi skriveni u zidovima, često je jedini znak problema upravo neugodan miris.

Pregrijavanje obično ne nastupi naglo, najprije se pojavljuje slab miris, koji s vremenom postaje sve jači. Mogu se primijetiti i oštećenja poput malih pukotina ili tragova topljenja na utičnicama ili kućištima uređaja. Ako primijetite sumnjiv miris, važno je odmah reagirati. Prvo treba pokušati identificirati odakle miris dolazi, osobito u blizini utičnica, prekidača i uređaja. Sve sumnjive uređaje treba isključiti iz struje, a po potrebi i cijeli električni krug u toj prostoriji. Nikako se ne preporučuje samostalno popravljanje – pozovite ovlaštenog električara koji će stručno utvrditi uzrok i sigurno otkloniti kvar.