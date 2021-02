Osječki "doktor za kulenove" SDP-ov adut za gradonačelnika

Goran Kušec SDP-ov je kandidat za gradonačelnika Osijeka. Nije ranije bio politički aktivan, a najavljen je kao sveučilišni profesor, glazbenik, sportaš, učitelj skijanja, Kohortaš i "doktor za kulenove".

- Što se političkog iskustva tiče, izreka kaže: "Politika je preozbiljna stvar da bi se prepustila političarima". Osječanima nudim sigurnost i suradnju, nudim novu vrstu politike, koja uključuje i savjetuje se s građanima. Važne su mi ideje, a ne ideologija. U budućnosti Osijek vidim kao regionalni, tehnološki i kulturni centar. Okupit ću tim suradnika koje će krasiti stručnost, poštenje i optimizam. Jednom je netko rekao da je od Osijeka do Zagreba 260 kilometara, a od Zagreba do Osijeka 2600. To se svakako mora promijeniti, iako naše probleme ne može riješiti ni Zagreb, ni Bruxelles, mi sami moramo uzeti uzde našeg napretka u svoje ruke – poručio je Kušec.