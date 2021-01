Osijek ima 'Fićeka', a Petrinja će dobiti svog 'Renolčeka'

Kao što Osijek ima svog "Fićeka", tako bi i Petrinja mogla dobiti svog "Renolčeka". Naime, Renault 4 koji je preživio potres pod hrpom šute i cigli u razrušenoj garaži u Petrinji oduševio je zaljubljenike u stara vozila koji su došli na ideju da ga restauriraju i postave kao spomen na razorni potres koji je pogodio Petrinju.

"Ovo je jedna lijepa priča iz ružno srušene Petrinje i tiče se svih prijatelja koji vjeruju u ljude i vole stare krame. Dokaz je to i kako je naša Hrvatska velika, a svijet malen", tim riječima započinje Tomislav Medić-Medomanga priču o "Renolčeku" iz Petrinje, pa nastavlja:

"Nakon katastrofalnog potresa u Petrinji moj prijatelj Mato Pavličević i ja krenuli smo sa skupljenim donacijama za Glinu, Majske Poljane i Petrinju. Nakon podjele donacija otišli smo kod prijatelja Hrvoja Vidnića, njegovog brata Domagoja Von Widnitza i „stožernog brigadira“, cijenjene Marine. Trenutno stanje njihove kuće je katastrofalno, ali u dvorištu je bilo desetak mladih dečki, pripadnika navijača „Ultras Karlovac“ koji su nesebično već danima, po cijele dane pomagali u raščišćavanju. U pomaganju susjedima pronašli su u razrušenoj garaži, pod hrpom šute i cigli, „malog diva“.U daljnjoj priči mali div bi trebao postati veliki div na ponos Petrinje i okolice. Među ekipom je i Marijan Radat iz Taborišta, momak koji inače restaurira stara vozila. Složili su se da će Renault 4 biti obnovljen i prezentiran kao spomen na ova ružna vremena u Petrinji.

Moj jedini trud je bilo spontano fotografiranje Renolčeka čiju sam fotku objavio na fejsu. I onda priča zapravo kreće…

Moj prijatelj iz srednje škole Dončić Želimir, kojeg nisam vidio od tada, živi već 20-ak godina u Bangkoku. Vidio je fotografiju na fejsu i istu prosljeđuje Leonardu Rakuljiću, svom susjedu i prijatelju u Bangkoku. Leonardo me kontaktira i objašnjava kako je on vlasnik Renolčeka, te da je beskrajno zahvalan ekipi koja je pomagala u raščišćavanju u Petrinji i da se apsolutno slaže sa idejom. Prilikom svog dolaska u Hrvatsku dat će dokumente i ključeve od Katrice. U isto vrijeme, nakon moje fotke na fejsu, zove me Nikola iz Rubor Autoservisa Zapruđe i nudi besplatne kompletne usluge, električarske i mehaničarske, te pomoć oko nabave dijelova.

Kao što Osijek ima svog Fićeka, tako bi i Petrinja imala svog Renolčeka, potpomognutog od strane ljudi i iz Petrinje, Taborišta, Karlovca, Zagreba i dalekog Bangkoka!! Možda bi netko od prijatelja, autonovinara volio i želio pomoći oko promoviranja i realizacije tog spontanog međunarodnog projekta. Dino Milić-Jakovlić, Branimir Tomurad, Oldtimers. Hvala svima!!!", navodi Tomislav Medić u Facebook objavi koja je podijeljena više desetaka puta.