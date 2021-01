'Odmah smo kontaktirali Hrvatsku i rekli im da mogu računati na nas'

Noćas je na području Banovine zabilježeno novo podrhtavanje tla.

Tijek događaja:

11:14 - Nije dobar status objekata na potresom pogođenom području u Sisačko-moslovačkoj županiji, izjavio je u petak načelnik Stožera za otklanjanje posljedica potresa Tomo Medved. U radijskoj emisiji "Hrvatski radio za Banovinu" Medved je kazao kako je s jučerašnjim danom upućeno ukupno 29.206 prijava za pregled oštećenih objekata, što je povećanje za novih 2699 zahtjeva.

Naveo je kako su statičari dosad pregledali više od 11.800 objekata, a samo jučer izvršili su pregled 1902 objekta.

"Nažalost, kada govorimo o statusu tih objekata sanje nije dobro i sveukupno prema evidencijama svih službi 2.231 osoba ima poteškoća sa smještajem, jer su njihovi objekti privremeno neuporabljivi ili neuporabljivi", rekao je Medved.

Kao problem je naveo i kontinuitet podrhtavanja u Petrinji i okolici, pa i oko ponoći kada su građani u velikom broju napustili svoje kuće i izašli van. Istaknuo je da sve službe obilaze ljude s obzirom da svako podrhtavanje donosi nova oštećenja te stvara poteškoće u aktivnostima statičara, koji moraju ponavljati svoje procjene o oštećenju objekata.

Medved je istaknuo da su u novim potresima oštećeni objekti u petrinjskoj vojarni gdje su bile smještane osobe čiji su objekti pretrpjeli veća oštećenja, a koji su zbrinuti ili će biti na odgovarajućim lokacijama te u ustanovama, poglavito korisnici doma za starije i nemoćne.

Upozorio je da na ruralnim područjima dio osoba i dalje ne želi napustiti svoje domove te ih je, kao i one koje nadležne službe nisu stigle obići, pozvao da se obrate Stožeru kako bi im se u suradnji sa županijom te gradovima i općinama osigurao smještaj.

Iznio je i podatke po kojima je na terenu ukupno 350 različitih kontejnera ili kamp kućica, a s domaćim proizvođačima dogovorena je izrada i dostava novih kontejnera,

Medved je rekao i kako je od nedjelje u Petrinji organizirana priprema i dostava toplog obroka za stradale u potresu, kao i suhi obrok koji dostavlja Crveni križ, dok je na Stožeru zadaća kako uspostaviti dugoročno održiv taj sustav.

10:49 - Mađarska je donirala 50 kontejnera..

- Zahvaljujem našem susjedu koji je odmah reagirao i već sljedeći dan je uputila humanitarnu pomoć - istaknuo je hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman na konferenciji za mediji zbog posjete mađarskog ministra Peter Szijarto Banovini.

- Hrvati iz Mađarske odmah su se uključili u doniranje novca za pomoć Sisku - podsjetio je ministar i dodao: - Ovo je još jedan primjer dobrosusjednih odnosa između Mađarske i Hrvatske.

- Želio bih u svoje ime i ime mađarske Vlade iskazati našu solidarnost s hrvatskim narodom. Iskazujem svoju sućut zbog smrti onih koji su nesretno stradali. Čim se dogodio potres, odmah smo kontaktirali Hrvatsku i rekli im da mogu računati na nas - objasnio je mađarski ministar.

Istaknuo je da je MOL omogućio dio doniranih kontejnera. Najavio je da će Mađarska sudjelovati u obnovi škole, odnosno crkve.

10:16 - Zbog štete nastale na petrinjskoj vojarni počela je evakuacija civila koji su tamo smješteni. Posjećamo, jučer je ministar obrane Mario Banožić to najavio.

10:06 - Iz Austrije danas u Hrvatsku stiže konvoj humanitarne pomoći. Čak 26 kamiona u pratnji austrijske policije dolazi u Petrinju gdje će predati pomoć. Više pročitaj OVDJE

9:00 - U 8:54 zabilježen je potres jačine 2,1. Epicentar je bio 28 km od Zagreba.

M2.1 #earthquake ( #potres ) strikes 28 km S of Zagreb - Centar ( #Croatia ) 7 min ago. Read eyewitnesses' stories & share yours: https://t.co/GMtGGCVnsA

8:54 - U Zagrebu trenutačno ima nekoliko stotina prijava za dodatne preglede građevine, no procjena je da te štete nisu prioritet s obzirom na stanje u Banovini, izjavio je u HRT-ovoj emisiji "Dobro jutro, Hrvatska" Domagoj Damjanović, profesor na Građevinskom fakultetu u Zagrebu.

Govoreći o situaciji na Banovini kazao je da je do sada prijavljeno 25.000 zgrada za pregled, od čega je nekih 12.000 pregledano. Damjanović vjeruje da će se nekoliko tisuća zgrada rušiti ili detaljno obnavljati, neke će se dodatno ojačavati.



- Radi se o ogromnoj šteti, sve će trajati godinama, ali je vrlo bitno da se obnova napravi kvalitetno kako bismo ostavili nekim drugim generacijama sigurne zgrade u kojima će moći mirno živjeti u eventualno nekim ponovljenim ovakvim situacijama, poručio je.

8:46 EMSC zabilježio je novi potres jačine 1,9. Epicentar je bio 17 km sjevernozapadno od Siska.

M1.9 #earthquake ( #potres ) strikes 17 km SW of #Sisak ( #Croatia ) 6 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/hDaXKgvbaR

8:00 - Pripreme za rušenje tornja i kape sisačke katedrale počele su prije 8 sati, javlja naš novinar Danijel Prerad. Više pročitajte OVDJE

VIDEO: Kreću pripreme za rušenje tornja sisačke katedrale, snimio: Danijel Prerad

7:00 - EMSC je zabilježio jutros u 6:47 potres jačine 2,3 po Richteru. Potres je bio na dubini od dva kilometra, a epicentar mu je zabilježen 16 kilometara od Siska, točnije kod Lekenika.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.3 in Croatia 40 min ago pic.twitter.com/IFwGWXeJ1i