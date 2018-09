Orkanska bura u Splitu ruši sve pred sobom, a stiglo i upozorenje od Centra 112

U Splitu trenutno puše orkanska bura. A kako doznaje 24 sata od Centra 112, kroz cijeli dan stižu pozivi građana koji upozoravaju kako po cesti lete dijelovi stabala te kako je vjetar toliko snažan da su se otkinuli i kontejneri kao i svjetla sa semafora.

Stiglo je i službeno upozorenje od Centra 112: "Pozivaju se građani na oprez i da ne izlaze iz kuća ako baš ne moraju".

U Splitu je oko 10 sati ujutro bilo lijepo i sunčano vrijeme s temperaturom od 26 stupnjeva, a već u 13 sati temperatura se spustila za čak 14 stupnjeva nakon što je počela padati jaka kiša popraćena orkanskom burom.

Kako kažu iz splitskog meteorološkog zavoda, bura puše prosječnom brzinom od 80km/h, a najjači udar bio je oko 115km/h. Najveća brzina ikad zabilježena u Splitu bilo je 2015. godine kada je puhalo brzinom većom od 180km/h.

Orkanska bura utjecala je i na zračni promet.

Flights inbound to Split (SPU) are currently holding or diverting due to weather https://t.co/dxNbjnMLKB pic.twitter.com/YrekNMl8UJ