Orban se oglasio nakon udara kritika zbog šala: 'Nogomet nije politika...'

Predsjednik Vlade Mađarske Viktor Orban našao se na udaru kritika jer je otišao na nogometnu utakmicu noseći šal koji je pokazivao kartu "Velike Mađarske". Nakon brojnih reakcija iz Europe, kratkom se porukom oglasio na Facebooku.

- Nogomet nije politika. Nemojmo vidjeti nešto čega nema. Mađarska reprezentacija je momčad svih Mađara, ma gdje živjeli - poručio je.

Predsjednik Zoran Milanović u ponedjeljak je rekao da službeni Zagreb ne bi trebao reagirati na njegov potez.

- Ja ću se na to nasmijati. Njegove aspiracije prema Hrvatskoj se svode na to da mjesec dana krstari Jadranom u 8. mjesecu i nađemo se na večeri. Ne bi tome pridavao ozbiljniju pozornost. Kakve susjede imamo, to je još najbolji - istaknuo je Milanović.

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je izjavio da nije vidio snimku na kojoj mađarski premijer nosi šal "Velike Mađarske".

- Što se tiče šala, nisam to vidio, ne stignem se baviti tuđim šalovima... Što se tiče teritorijalnih pretenzija na Hrvatsku od bilo koga, uključujući Mađarsku, apsolutno su neprihvatljive, za nas to nije opcija - rekao je Plenković.

Ukrajina će, priopćilo je ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova, pozvati mađarskog veleposlanika kako bi prosvjedovala.

- Promicanje revizionističkih ideja u Mađarskoj ne pridonosi razvoju ukrajinsko-mađarskih odnosa i nije u skladu s načelima europske politike - istaknuo je glasnogovornik ministarstva Oleg Nikolenko na Facebooku. Nikolenko je rekao da Ukrajina želi ispriku te da se opovrgnu bilo kakve pretenzije prema ukrajinskom teritoriju.