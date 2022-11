Benčić: Orban je više puta javno ispoljavao pretenzije na teritorije drugih zemalja, ne samo Hrvatske

Na to što se mađarski premijer Viktor Orban tijekom nogometne utakmice mađarske reprezentacije u Budimpešti omotao šalom s kartom "Velike Mađarske", koja obuhvaća i dio Hrvatske, danas je pred novinarima u Saboru referirala i saborska zastupnica platforme Možemo! Sandra Benčić.

- Prema našoj ocjeni, Orban i njegova politika nikad nisu bili značajno prijateljski prema Hrvatskoj. Orban koristi MOL kako bi onemogućio Hrvatskoj da samostalno upravlja energetskim sektorom. Orban je više puta javno ispoljavao i slao poruke koje pokazuju određene pretenzije na teritorije drugih zemalja, ne samo Hrvatske. On to koristi za unutarpolitičke svrhe pa u tom smislu što se tiče vanjske politike to ne treba tako ozbiljno doživljavati. Međutim, s takvim porukama ne možemo ga svrstavati u neke bliske suradnike i prijatelje, kao što ga je Plenkovićeva Vlada vrlo često svrstavala. Pitamo se i dalje zašto su toliko često HDZ-ovi zastupnici u EU parlamentu podržavali Mađarsku i politiku Viktora Orbana, pa i onda kad je čitava EU htjela osuditi i njegov autoritarni režim i kršenja ljudskih prava u Mađarskoj - kazala je Sandra Benčić. Potom je u nešto duhovitijem tonu dodala:

- A malo na smiješnu notu, kada vam reprezentacija nigdje ne može, što ćete onda drugo nego nositi šalove kojima Mađarska ide negdje drugdje. Da Orban ima reprezentaciju s kojom bi mogao putovati po svijetu možda bi nosio neke drugačije šalove i slao neke drugačije poruke.

Novinari su zatim zastupnicu platforme Možemo pitali što kaže na sutrašnju dvosatnu stanku u radu Sabora tijekom prijenosa nogometne utakmice Hrvatske i Maroka, što je bila odluka šefa Sabora Gordana Jandrokovića, kao i stava ministra obrazovanja Radovana Fuchsa da se i škole mogu odlučiti na istovjetni prekid nastave zbog nogometa.

- Nije mi to O.K.. Mi ćemo biti na okruglom stolu o seksualnom nasilju nad ženama u organizaciji civilnog društva jer smatramo da u radni dan, u radno vrijeme, kad je sjednica, a posebno kad je tako važna tema kao što je proračun, zastupnici moraju raditi svoj posao. Mi kao političari moramo uvijek raditi više i pokazivati veću dozu ozbiljnosti i odnos prema svom poslu. Građani moraju sutra raditi, velika većina njih neće dobiti stanku od dva sata, i s te strane mislimo da to nije dobro. Što se tiče škola, nama je to uvijek pitanje ujednačenih kriterija. Hoćemo li za svako prvenstvo u školama imati pauze da djeca gledaju utakmice? Mislimo da to nije model pokazivanja domoljublja, kako se to želi prikazati, nego je to pokazivanje krivih prioriteta u ovoj zemlji. Prioritet bi trebalo biti obrazovanje, djeca koja idu u školu, a utakmica se uvijek može pogledati naknadno. Uvijek mogu postojati iznimke, nije isto je li to prva utakmica i jesmo li u finalu - izjasnila se Sandra Benčić.