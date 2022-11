Austrijski mediji: Dok Rumunjska i Ukrajina traže Orbanovo izvinjenje, hrvatski predsjednik se smije i kaže da je Mađarska 'još najbolji' hrvatski susjed

Hrvatska je proteklih dana izuzetno zanimljiva tema austrijskim medijima. Prvo zbog za Hrvate šokantne izjave austrijskog ministra unutarnjih poslova Gerharda Karnera dane prošli petak i jučer ponovljene da Austrija neće podržati proširenje Schengena zbog ilegalne migracije, jer schengenski sustav ne funkcionira, a potom danas zbog izjave hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića vezano uz snimku na kojoj je navodno mađarski premijer Viktor Orban u vrijeme održavanja Svjetskog nogometnog prvenstva nosio šal “Velike Mađarske”.

Austrijski dnevni listovi, “Die Presse” pod naslovom “Orban uzbunio šalom Velike Mađarske”, a “Kurier” pod naslovom “Orban provocira nogometnim šalom s Velikom Mađarskom” izvještavaju kako se je premijer Mađarske nakon prijateljske utakmice mađarske nogometne reprezentacije s Grčkom u nedjelju slikao sa šalom na kojem je bila otisnuta karta ne sadašnje Mađarske nego one “Velike Mađarske” koja je do kraja Prvog svjetskog rata pripadala Austro-ugarskoj Monarhiji, i u čijem su sastavu bila i područja Austrije, Slovenije, Rumunjske, Hrvatske, Srbije i Ukrajine. Kako piše Kurier, to za sadašnju Mađarsku, nakon Trianonskog sporazuma, znači dvije trećine manje teritorija, što očito neda mira Orbanu.

Oba dnevna lista ističu kako su za navedenu Orbanovu provokaciju, koja nije prva do sada, Rumunjska i Ukrajina zatražile od mađarskog premijera “izvinjenje” zbog njegove “revizionističke izjave”, kao i jasan stav da Mađarska nema prema njima teritorijalnih apetita. U nastavku navedeni austrijski mediji navode da dok su ove dvije zemlje preneražene Orbanovom provokacijim, hrvatski predsjednik Zoran Milanović se samo “smije na tu akciju”.

“Moram se na to smijati. Njegove (opp. Orbanove) se ambicije za Hrvatsku ograničavaju na to, da u kolovozu mjesec dana krstari Jadranom i da se mi navečer sastanemo na večeri”, rekao je Milanović, a njegovu izjavu prenose “Die Presse” i drugi austrijski mediji. Mediji ističu kako Milanović odvraća službeni Zagreb od bilo kakvih reakcija na Orbanovu akciju, uz opasku kako “tome uopće ne treba pridavati posebnu pažnju”. Posebno zanimljiva za Austrijance je svakako Milanovićeva izjava u kojoj kaže: “Ako se pogleda koje mi sve susjede imamo, onda je ovaj još najbolji”. Po Milanoviću očito je to Mađarska!

Austrijski mediji prenose i izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića danu povodom Orbanove provokacije “Velikom Mađarskom”: “Što se tiče šala nisam to vidio, ne stignem se baviti tuđim šalovima. Što se tiče teritorijalnih pretenzija na Hrvatsku od bilo koga, uključujući Mađarsku apsolutno su neprihvatljive, i za nas to nije opcija”. U svakom slučaju puno uzbuđenja i zanimljivih tema i dilema pred sutrašnji radni posjet austrijskog saveznog kancelara Karla Nehammera Hrvatskoj.

