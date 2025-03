Optužnica nije potvrđena jer obrane traže uvid u tajne snimke iz drugog spisa

Optužnica protiv Slaviše Penave, bivšeg voditelja Službe za strategiju, informiranje i elektroničke servise u Središnjem uredu Porezne uprave i Denisa Bilića na zagrebačkom Županijskom sudu nije potvrđena jer je obrana tražila izdvajanje nekih dokaza kao nezakonitih. Sporne su im snimke tajno snimljenih razgovora koji po njima dolaze iz drugog spisa, a u koje obrane nisu imale uvid. Pa traže da im se to omogući. Sud je odlučio da će prije odluke pribaviti taj spis pa je sjednica optužnog vijeća odgođena.

USKOK je protiv Penave I Bilića i oš dvije djelatnice Porezne uprave, odnosno Fine, lani u srpnju podigao optužnicu, a na prvoj sjednici optužnog vijeća u listopadu lani, dvije su se optužnice odlučile na priznanje krivnje, pa je postupak za Penavu i Bilića razdvojen.

Prema optužnici, USKOK je Penavu, Bilića te Sandru Cindrić, koja je bila zaposlena u Fini i Ivanku Jukić, koja je bila zaposlena u Poreznoj upravi teretio za zloporabu ovlasti i položaja te mito. Svi troje su, Biliću, davali podatke o blokadama i ovrhama ljudi i tvrtki koje su njega zanimale. Sandra Cindrić, koja se teretila za zloporabu položaja i primanje 1.748 eura mita, na temelju nagodbe s USKOK-om osuđena je na 11 mjeseci zatvora koji su joj zamijenjeni radom za opće dobro. Izrečena joj je i sporedna novčana kazna od 500 eura, te joj je oduzeta protupravna imovinska korist od 1.748. Ivanka Jukić uvjetno je osuđena na osam mjeseci zatvora uz rok kušnje tri godine.

Bilić je, navodi USKOK, od Sandre Cindrić podatke tražio iako je znao da s njima nije smio raspolagati, a ona je u više navrata od 28. prosinca 2015. do 4. ožujka 2023. gledala podatke za pravne i fizičke osobe, koje je potom dostavljala Biliću. Što se tiče Ivanke Jukić, ona je radila na predmetu naplate poreznog duga i doprinosa Bilićeve majke, te se s Bilićem dogovorila da neće postupati po tom predmetu iako je znala da Bilićeva majka u svom vlasništvu ima dio kuće na Hvaru i inventar jedne trgovine. Drugim riječima, mogla je platiti porezni dug koji je nastao od 13. prosinca 2006. do 11. veljače 2016., a 1. siječnja 2016. je iznosio 159.531 kuna. No zahvaljujući dogovoru s Bilićem, nije poduzela ništa da bi taj dug naplatila, nije utvrdila što Bilićeva majka ima u vlasništvu, zbog čega je spomenuti porezni dug 11. veljače 2016. otpisan jer je nastupila apsolutna zastara.