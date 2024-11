Stiže zahlađenje: Za nekoliko regija upaljen je žuti alarm, dolazi sjeverac, od ponedjeljka i mraz

Izgleda da su topline koje su se vukle još od ljeta i rane jeseni iza nas. Prvi nagovještaj je magla koja nas prati posljednjih nekoliko dana. Takvo će se vrijeme nastaviti i danas. U prvom dijelu dana magla i niski oblaci bit će česti u unutrašnjosti, ponegdje uz rosulju. Kasnije se ipak očekuje sunčanije vrijeme.

Na Jadranu bi trebalo biti pretežno sunčano, ujutro ponegdje također uz mogućnost magle. Vjetar duž obale slab do umjerene bure i sjeverozapadnjaka. Najviša dnevna temperatura kretat će se većinom od 14 do 19 stupnjeva Celzijevih, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 20 do 24 °C, piše DHMZ.

U unutrašnjosti je za četiri regije na snazi žuti alarm zbog jake magle. Ipak, vrijeme ostaje stabilno, tek će temperatura biti u blagom padu, što će se ponajviše osjetiti na kraju tjedna.

Za vikend stoga dolazi hladnije vrijeme, a sa subote na nedjelju zapuhat će sjeverac. Od nedjelje ćemo imati temperature koje su prikladnije za ovo doba godine. Od ponedjeljka možemo očekivati prilično hladna i mrazna jutra.

Na Jadranu će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Potkraj subote kreće jedna epizoda jake bure, pod Velebitom s olujnim udarima, a slabjet će početkom idućeg tjedna.

