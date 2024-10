Stihovi za kraj listopada, Vakula napisao prognozu u rimi: 'Temperatura i zraka i mora polako pada'

Iako nam se listopad bliži kraju, i dalje uživamo u stabilnom i sunčanom vremenu. U većini Hrvatske i dalje će prevladavati sunčano vrijeme, uz ugodne dnevne temperature i tek povremene oblake. Na Jadranu će biti lokalno jake bure, ali bez većih oborina. Ipak, zbog magle za sutra je na snazi žuti meteoalarm, što označava potencijalno opasno vrijeme za osječku, zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju. Evo što donosi ova tjedna vremenska prognoza, u rimi koju je pripremio meteorolog Zoran Valuka:

Vjerovali ili ne - sve nam je bliži kraj listopada

i uobičajena se studen studenoga prikrada,

pa temperatura i zraka i mora polako pada.

No do Dušnog dana visoka je kao rijetko kada.

Pritom na Jadranu još ne treba ni kišobran ni cerada,

dapače, mnogi će biti zadovoljni i usred hlada.

Ni zbog gdjekad jake bure neće bit' velikih ispada.



I dok će prognoza od nedjelje još imati dorada,

mnogi bi trebali bit' zadovoljni s vremenom do tada.

Nema straha čak ni za uzgajivače cvjetnih nasada.

Mnogima će se za pogled na sunce ostvariti nada,

tek će rijetki uočavati rosulju kako pada...

Srijeda će u većem dijelu istočne Hrvatske započeti s temperaturama između 6 i 9 °C, uz maglu i niske oblake, posebno u Posavini, gdje bi magla mogla biti dugotrajnija. Nakon razvedravanja, očekuje se sunčano vrijeme uz maksimalne dnevne temperature od 19 do 20 °C.

Središnja Hrvatska također će imati slične uvjete – osjetno toplije nego je uobičajeno za kraj listopada, s čestom jutarnjom maglom i niskim oblacima, nakon čega slijedi vedrina i sunčano vrijeme. Vidljivost će biti smanjena zbog magle u unutrašnjosti Istre i dijelovima sjevernog Jadrana, a u Gorskom kotaru i Lici može biti pojava rosulje. Na Jadranu se očekuje lokalno jaka bura s povremenim olujnim udarima.

Unutrašnjost Dalmacije će jutarnjim temperaturama, koje se ponegdje spuštaju do 2-3 °C, podsjetiti na ranu jesen, dok će dnevne temperature dosezati ugodnih 22 do 24 °C. Na srednjem Jadranu prevladavat će vedro uz slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a na jugu Hrvatske uz mirno more i blagu sumaglicu, temperatura zraka će biti oko 23 °C, a mora tek malo niža.

U nastavku tjedna očekuje nas svježina koja će biti osjetnija u četvrtak i subotu, uz kratka sunčana razdoblja između oblaka i magle, posebno ujutro. Na Jadranu se očekuje jačanje bure, posebno u subotu kada će biti najizraženija podno Velebita, prognozira HRT.

