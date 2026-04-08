Policija upozorava građane: Na mobitele stižu lažni SMS-ovi od banke, ne otvarajte linkove

Policijski službenici Policijske uprave zadarske su tijekom protekla dva dana zaprimili prijave o počinjenju kaznenog djela računalne prijevare u kojima su tri osobe oštećene za pojedinačne iznose oko tisuću eura.

Naime, oštećeni su na svoj mobilni uređaj zaprimili SMS poruke za koju su vjerovali da im je poslala banka u kojoj imaju otvoren račun. Nepoznata osoba dovela ih je u zabludu tražeći da putem poveznice ažuriraju aplikaciju mobilnog bankarstva, što su oni i učinili tako što su otvorili poveznicu koja im je bila dostavljena u poruci, potom su upisali svoje osobne podatke i podatke s bankovne kartice. Ubrzo nakon toga s njihovih bankovnih računa skinuti su im novčani iznosi od oko tisuću eura.

Policijski službenici tragaju za zasad nepoznatim počiniteljem, protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu - ističu iz zadarske policije i navode upozorenje građanima da banke nikada putem SMS-a, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, PIN-a, CVV broja s kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacijskih kodova putem poveznica.

- Ne otvarajte sumnjive linkove i ne unosite podatke na stranicama do kojih ste došli putem poruka nepoznatog ili sumnjivog pošiljatelja, Posebno budite oprezni kod poruka koje stvaraju osjećaj hitnosti (npr. „račun će vam biti blokiran“, „aplikacija ističe danas“ i sl.), Prije bilo kakvog postupanja, obratite se svojoj banci putem službenih kontakata navedenih na njihovim mrežnim stranicama, Aktivirajte dodatne sigurnosne opcije koje nude banke (biometrijska zaštita, obavijesti o transakcijama i sl. - ističu iz zadarske policije.