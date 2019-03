'Uhićenu djecu vam nećemo oprostiti! Ako ih ne oslobodite, prosvjedi se nastavljaju'

Dvodnevni prosvjedi u Beogradu, počeli su u subotu mimohodom '1 od 5 milijuna' i ulaskom u zgradu Radio-televizije Srbije (RTS), a u nedjelju su nastavljeni opsadom Predsjedništva i sukobima demonstranata s policijom. Završeni su u nedjelju navečer ultimatumom vlasti da do ponedjeljka u 15 sati oslobodi uhićene prosvjednike.

Predstavnici opozicije danas nešto iza 15 sati počeli su obraćanje javnosti.

- Uhićenu djecu vam nećemo oprostiti, to je poruka ove konferencije za medije i poruka intenziviranja prosvjeda koji će uslijediti. Neki od njih koji su sudjelovali u prosvjedu su još u srednjoj školi i već im je donesena presuda o 30 dana zatvora i neće moći završiti školsku godinu - poručio je Zoran Lutovac, jedan od lidera Saveza za Srbiju, na početku te dodao:

- Vučić ne želi razgovarati s oporbom već sa građanima, ali sa građanima koje on odabere. On je odgovoran za primjenu sile i za sve što se događalo u RTS-u.

Javnosti su se potom obratili odvjetnici mladića koji su uhićeni tijekom prosvjeda i ulaska u zgradu RTS-a.

- Moj klijent, inače student, bio je u zgradi RTS-a i policajci su kazali da nije vikao te da je bio pristojan. Taj krvoločni mršavi momak jedva je preživio mononukleozu. A određen mu je pritvor kao nekom nasiniku. Zgrada RTS-a nije tajni bunker nego vlasništvo svih građana. Ako nije bilo čuvara koji bi upozorili prosvjednike da ne ulaze, ne vidim u čemu je prekršaj - kazao je odvjetnik, a nadovezao se njegov kolega koji brani dvojicu prosvjednika koji su u zgradu RTS-a ušli s motornom pilom naglasivši da su im narušena ljudska prava.

Jelena Anasonović, jedna od organizatorica prosvjeda opisala je nasilje policije u zgradi RTS-a.

- Ja sam na stepenicama bila do policije. Jedan od pripadnika žandarmerije me držao i vikao da sam djevojka, dok su drugi tukli momke, među ostalim i ove koji su sada u pritvoru u Padinskoj skeli. Momci nisu nikoga napadali, primali su udarce. Šamarali su ih, za sve to imamo dokaze - rekla je i dodala da je policija privodila i organizatore prosvjeda.

Dragan Đilas, jedan od lidera opozicijskog Saveza za Srbiju, kazao je kako događaji u subotu nisu bili planirani.

- Vučić imam zakonsku mogućnost da prekine ovo i da se uhićeni vrate svojim životima. Ne mogu se mlatiti građani koji nisu primjenili silu. Intenzivirat ćemo prosvjede, postoje već isplanirane aktivnosti za srijedu. A mi uvijek tražimo isto - slobodu medija. Oslobodite RTS i neka građani Srbije u slobodnim uvjetima odluče tko će voditi zemlju - obznanio je Đilas te dodao:

- Vratite tu djecu roditeljima, neka se smire. Mi ćemo učiniti sve da nikakvog nasilja i nereda ne bude. Ako se uhićeni ne puste, organizirat ćemo dežurstva ispred Predsjedništva. Srbija je danas zemlja koja nema status slobodne države, sve što se događalo proteklih dana to potvrđuje.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je spreman otvoriti temu RTS-a i da pristaje na dijalog s građanima, ali da ne želi razgovarati s pojedinim oporbenim političarima.

- Srpska napredna stranka nije dovela nijednog novinara, niti postavila ijednog urednika u javnom servisu. Oporba je napravila katastrofalnu grešku neredima na prosvjedima, koji su posljedica bjesa, frustracije, nemoći i nedostatka političkog programa. Na vlast sam došao legitimno, volja naroda dala mi je legitimitet - kazao je Vučić i dodao:

- Na vlast se dolazi izborima, demokratskim putem, a ne time što ćete unositi pile i upadati nekome u prostorije. Na prosvjedu je bilo 687 ljudi, što nije beznačajan broj i s njima treba razgovarati. Hvala im (oporbi) na tome što vole vikati, služiti se nasiljem, vidim da narod to ne podržava.