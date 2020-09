Oporba pokreće istražno povjerenstvo o radu DORH-a: 'Nećemo nikog štedjeti'

Nakon sastanka predstavnika lijeve i desne oporbe oko osnivanja istražnog povjerenstva o radu DORH-a u srijedu je pokretač inicijative Nikola Grmoja (Most) izvijestio kako je dogovoreno da će oporba zajednički prionuti izradi odluke o osnivanju saborskog istražnog povjerenstva.

Svaki od oporbenih Klubova dat će jednog zastupnika i nekoga iz stručnih službi kako bi sastavili taj okvir, najavio je Grmoja novinarima dodavši da bi povjerenstvo ispitivalo utjecaj politike i izvršne vlasti na rad neovisnih institucija.

“Želimo to napraviti da bude dobro i da povjerenstvo može početi s radom. Znamo da ćemo biti izloženi opstrukcijama vladajućih, tako da se nećemo voditi time koliko će nam to vremena uzeti, nego da to bude što kvalitetnije”, odgovorio je na pitanje kada bi zahtjev mogao biti upućen u parlamentarnu proceduru.

“Cilj nam je saznati kakav je bio utjecaj izvršne vlasti, prvenstveno predsjednika Vlade i ministra, na DORH i policiju. Ali iz istrage koju planiramo provesti kroz saborsko istražno povjerenstvo neće biti izuzeti ni ostali akteri, ne mislimo nikoga štedjeti", naglasio je Grmoja.

Oko te inicijative složile su se sve oporbene stranke, a imaju i izjave predsjednika Republike, koji tvrdi da je znao sve o istragama dok je bio premijer, pa i to žele propitati. Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk rekao je da njegova stranka načelno podržava da se utvrdi na koji način iz neovisnih institucija u javnost izlaze stvari koje ne bi trebale izlaziti.

"To se već dulje vrijeme događa i mislim da je to tema koja zaslužuje tu vrstu pozornosti i poslovničke i zakonske procedure, a to je istražno povjerenstvo", kaže Bauk.

Svima u interesu da Hrvatska funkcionira kao normalna i pravna država

O detaljima zahtjeva još nije mogao govoriti rekavši da će nešto više moći reći kada se završi potreban materijal za upućivanje u raspravu u Sabor.

Na pitanje što će biti predmet rada istražnog povjerenstva Bauk je kazao da se generalno o radu DORH-a. Vjerojatno će i druge stranke imati neke ideje, a pitanje je koliko je po važećim zakonima moguće osnovati istražno povjerenstvo na neku temu, napomenuo je. Ima veliki broj stranaka, neke su na potpuno suprotnoj strani od nas, ali vjerujem da je svima u interesu da Hrvatska funkcionira kao normalna i pravna država pa će možda neke stvari biti teže i osjetljivije dogovarati.

"Možda će se vagati svaka rečenica, ali mislim da će krajnji cilj - normalno funkcioniranje pravne države ipak biti veći od razlika među opozicijskim strankama", rekao je Bauk.

Za sada u lijevoj i desnoj oporbi najmanji zajednički nazivnik postoji, a što će biti više od toga to ćemo vidjeti u sljedećim danima, dodao je. Bauk i od vladajućih očekuje odgovornost da se očituju nakon što vide sadržaj rada povjerenstva, a ne da ga u startu odbace.