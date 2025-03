Opća bolnica Karlovac jedina radi zahtjevnu operaciju oka – vitrektomiju

Opća bolnica Karlovac, jedina od općih bolnica u Hrvatskoj, odnosno jedina bolnica koja nije KBC, ima obučen tim koji pacijentima od ove godine nudi novu operaciju na oftalmološkom odjelu, a riječ je o složenoj operaciji stražnjeg segmenta oka, odnosno vitrektomiji. Karlovački je tim na čelu s prim. Ivanom Bednar Babić obučavao prof. dr. sc. Tomislav Jukić, dr. med., specijalist oftalmolog, kojem je uža specijalnost stražnji segment oka, koji je pročelnik Zavoda za bolesti i kirurgiju stražnjeg segmenta oka KBC-a Zagreb i predsjednik Hrvatskog oftalmološkog društva. Prva operacija vitrektomije izvedena je u Karlovcu 9. siječnja ove godine.

– Ovo je prva opća bolnica u kojoj se sustavno radi edukacija i u kojoj će se raditi lege artis ovakva vrsta operacije. Inače se te operacije izvode samo u KBC-ima pa je svakako pohvalna želja karlovačkog tima oftalmologa na čelu s Ivanom Bednar Babić da se osposobe i za ovu vrstu zahvata. I tu pohvaljujem rukovodstvo, ima svu najmoderniju opremu za izvođenje tog zahvata, kao da ste došli, primjerice, u neku kliniku u Njemačku. Oprema je vrhunska, liste su čekanja, vjerujem, manje nego u Zagrebu, a smatram da će ova usluga karlovačke bolnice biti vrlo korisna pacijentima između Rijeke i Zagreba koji operaciju sada mogu napraviti u Karlovcu i biti bliže obitelji. Meni je izuzetno drago i počašćen sam što sam svoja znanja mogao predati dalje, kolegama u Karlovcu, koji su ih uspješno usvojili – kazao je prof. dr. sc. Tomislav Jukić, specijalist oftalmolog KBC-a Zagreb. Dr. med. Ivana Kovačić, ravnateljica Opće bolnice Karlovac, zahvalila je prof. Jukiću na izdvojenom vremenu tijekom kojeg je pomogao karlovačkoj bolnici.

Inače, operacija se izvodi u operacijskoj sali pod mikroskopom, u oko se ulazi kroz nekoliko otvora s posebnim aparatom, uz prisutnost anesteziologa; opće ili lokalne anestezije. Vitrektomiju trebaju pacijenti koji imaju dijabetične komplikacije na očnom dnu, bolest žute pjege, odlijepljenu mrežnicu, otvorene ozljede oka sa stranim tijelom ili bez njega, krv u staklovini ili različite membrane na mrežnici ili staklovini. Nekada su ovakve vrste operacija trebali i mlađi pacijenti koji su ozbiljne ozljede oka dobivali na radnome mjestu, s obzirom na to da je zaštita na radu bila daleko manja nego sada, objasnio je prof. Jukić.

Lista čekanja za ovu operaciju u Karlovcu je sada mjesec do dva, a konačan oporavak, odnosno kvalitetu vida, čeka se i pola godine nakon zahvata. – Konačna vidna oštrina nije kao kod operacije mrene; vi se operirate i već drugi, treći dan dobro vidite, nego oporavak traje i do šest mjeseci. Kod nekih bolesnika borimo se i za metar vida, borimo se protiv sljepoće. Ovo je sada povijesni trenutak u našoj ustanovi jer se do sada takve operacije nisu radile. Uvođenjem ove vrste operacije s nas šest specijalista oftalmologije na odjelu i jedne specijalizantice imamo pokrivene sve segmente liječenja oka – istaknula je prim. Ivana Bednar Babić, voditeljica Odjela za oftalmologiju OB-a Karlovac.