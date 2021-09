'Oni koji su režali kao bijesni psi sada šute kao pudlice'

Pokušaj SDP-a da se naposljetku krene baviti temama od javnog interesa, a ne unutarstranačkim sukobima, u subotu je u Tuheljskim Toplicama na savjetovanju pod nazivom “Lokalna i regionalna samouprava – socijaldemokratska perspektiva“, opet ostao na pokušaju. Premda je jedini među stotinjak okupljenih skrenuo s teme, bivši predsjednik stranke Davor Bernardić “ukrao je show” kada se javio za riječ tijekom rasprave o temi, no ubrzo je “prebacio skretnicu” na izbacivanje pojedinih članova iz stranke pozivajući na jedinstvo među članovima.

Izbačeni intelektualci

Problematizirao je izbacivanje 20 posto članova, a posebno četvero saborskih zastupnika (Rajka Ostojića, bivših glavnih tajnika Nikše Vukasa i Zvane Brumnića te Marine Opačak Bilić) i žustro branio bivše članove Rajka Ostojića i Gordana Marasa nabrajajući njihova postignuća. Također je rekao i kako zna da među članovima vodstva stranke ima onih koji su nezadovoljni ovim isključenjima te je još jednom pozvao na ujedinjenje zbog jako lošeg rejtinga stranke. Bernardićevo soliranje mnogima nije sjelo pa je dio okupljenih SDP-ovaca tijekom njegova izlaganja ustao i izašao iz dvorane.

Neki su ga, poput gradonačelnice Supetra i članice Predsjedništva SDP-a Ivane Marković željeli prekinuti pa je tenzije smirivao predsjednik stranke Peđa Grbin preusmjeravajući raspravu na Glavni odbor. Rasprava je nastavljena onako kako je trebala teći cijeloga dana, na način da su SDP-ovci koji obnašaju izvršne funkcije u lokalnoj vlasti raspravljali o učinkovitoj i ekonomski održivoj javnoj upravi i samoupravi, primjerima vlastite dobre prakse i novim reformskim politikama. Sadržaj rasprave, međutim, ostao je u sjeni istupa Davora Bernardića koji je uoči skupa u Tuheljskim Toplicama dao prilično žestok intervju na N1 televiziji, u emisiji Novi dan.

– Što se tiče problema u stranci, nije tajna da je ova situacija u kojoj se SDP našao u zadnjih nekoliko tjedana, a počelo je izbacivanjem članova, najveća kriza koju je SDP imao u posljednjih 30 godina. Jednim potezom pera preko noći je izbrisano nekoliko tisuća ljudi među kojima su osnivači stranke, brojni intelektualci, Račanovi kadrovi, bivši ministri i zastupnici i to je nenormalna situacija o kojoj će definitivno biti riječi na skupu – riječi su kojima je bivši predsjednik najavio svoj istup na okupljanju stranke.

– To će biti jedna od tema i mi iskreno ne znamo zašto se rukovodstvo stranke odlučilo na takav nerazuman potez, koji nitko ne može razumjeti, pogotovo kada drugu poziciju SDP-a ugrožava platforma Možemo! – rekao je Bernardić, dodajući kako trenutačno ne razmišlja o povratku na mjesto predsjednika SDP-a.

– Što se tiče stanja u stranci, to je prvenstveno odgovornost rukovodstva. Moj je zadatak da se brinem za bolji život ljudi u Hrvatskoj. Što se tiče stranačkog rada, mi ćemo i dalje nastaviti raditi u klubu SDP-a, govorit ćemo o svim problemima u društvu, a sada je na sceni najveća kriza s kojom se SDP susreo u posljednjih 30 godina. Oni koji su režali na mene kao bijesni psi sada šute kao pudlice. Kao i uvijek, upozoravat ću na probleme u društvu i tražiti kako da se nađe načina da SDP i dalje funkcionira. Mi smo suočeni s time da je preko noći izbrisana gotovo petina članova. Trendovi za SDP nisu dobri i jedini način da se to okrene jest razgovor i rješavanje nagomilanih problema. Nitko novom rukovodstvu nije stvarao nikakve probleme, nitko nije javno govorio protiv njih – izjavio je Davor Bernardić.

‘Peđa u Saboru zahvaljujući meni’

Tijekom emisije komentirao je i izjavu da su izbačeni fiktivni članovi.

– To su gluposti i laži kako bi se opravdao čin izbacivanja ljudi koji su zadužili stranku. Rajko Ostojić sigurno nije fiktivni član. Znam većinu izbačenih ljudi, to nisu moji ljudi, to su ljudi SDP-a. Zahvaljujući meni Peđa je ušao u Sabor, to su sve moji ljudi – kazao je Bernardić dodajući kako nastavljaju raditi za dobrobit građana Hrvatske.

– Protiv izbacivanja sam bio uvijek pa ću biti i sada. Ja sam za okupljanje jer sam svjestan da samo stranka koja okuplja može preuzeti odgovornost za upravljanje Hrvatskom – zaključio je Davor Bernardić pa se otputio na skup stranke koju, prema svemu sudeći, do tog cilja čeka dug put.

