Oni koji kradu malo - završe u zatvoru, a oni koji kradu puno - nikada

U našem društvu ima onih koji pokušavaju ukrasti male stvari i najčešće oni završe u zatvoru. A ima onih velikih koji kradu puno, puno više i nikada ne završe u zatvoru. Oni su sustav na neki način učinili takvim da im omogući krasti – rekao je biskup dubrovački mons. Mate Uzinić, na prvoj jutarnjoj božićnoj misi koju je služio u dubrovačkom zatvoru. On je rekao kako su takvi bili carinici u Isusovo vrijeme i zato su ih ljudi mrzili i smatrali su da su sinonim za grešnike.

S takvima se mogu usporediti pastiri. Prema nekim rabinima, oni se nisu mogli ni spasiti jer ni sami nisu znali kako nadoknaditi onu štetu koju su drugima učinili – rekao je mons. Uzinić, a prenijela je IKA. U propovijedi je mons. Uzinić istaknuo kako mu je drago da je tog jutra mogao doći upravo u zatvor i podijeliti radost Božića s onima koji zbog različitih razloga žive na ovom mjestu i na neki način su isključeni iz društva i stavljeni sa strane i navijestiti im – onako kako je anđeo, o čemu je govorilo čitanje mise polnoćke – tu radosnu vijest o rođenju Krista Gospodina. Anđeo je onda pozvao pastire da pođu i vide dijete u Betlehemu koje leži u jaslama.

Radosna vijest o Božjem rođenju je radosna vijest za sve ljude, a posebno za one koji su isključeni – rekao je biskup. Citirao je čitanja, rekavši da „Božić nije ono što mi možemo napraviti da bismo bili bolji i savršeniji, da bismo promijenili svoj život, nego je Božić ono što je Bog napravio postavši jedan od nas da bi nam omogućio da ponovo možemo biti dobri, onakvi kakvima nas je stvorio. To je u prvom redu radosna poruka za one koji su isključeni”, istaknuo je biskup Uzinić.

Oni koji su bili na neki način isključeni iz društva u Isusovo vrijeme bili su pastiri, ma kako to danas možda nevjerojatno izgledalo jer su Izraelci nekad bili nomadski narod, ali tada već i narod koji je dijelom postao sjedilački. Pastiri su bili smatrani lopovima, prezrenima, onima koji nisu smjeli niti moliti u hramu, a kako su njihova stada radila štetu na poljoprivrednim površinama, čak su ih uspoređivali s carinicima. A carinici su bili ubirači poreza i suradnici s okupatorom koji su ubirali veći porez nego su smjeli – rekao je biskup Uzinić.